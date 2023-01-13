Дмитрий Цуканов, руководивший Углегорским районом, ушел в отставку

Официально в должность муниципального главы он вступил в начале 2022 года. Исполнять обязанности главы МО будет Федор Филин, его представил углегорским депутатам первый заместитель губернатора области Сергей Байдаков.

Федор Филин из Южно-Сахалинска, работал в департаменте отраслевого развития министерства по эффективному управлению областью. В прошлом – майор запаса, был командиром отдельного батальона, погоны снял в июне 2020 года.

Дмитрий Цуканов переходит на работу в правительство региона, где будет заниматься вопросами помощи сахалинским бойцам на Донбассе. Кстати, сферой деятельности Федора Филина до назначения в Углегорск тоже был Донбасс, вопросы подшефной помощи расположенному там городу Шахтерску.

Губернатор Валерий Лимаренко поблагодарил Дмитрия Цуканова за работу в Углегорском районе и его мужественное решение посвятить свою дальнейшую карьеру помощи нашим бойцам на Донбассе.

— За время работы на посту главы Дмитрию Ивановичу и правительству Сахалинской области удалось сформировать план развития Углегорского района, активная фаза которого придется на 2023-2024 годы. Со своей стороны я и дальше продолжу оказывать любую поддержку в развитии муниципалитета, для членов моей команды он уже по праву стал территорией особого внимания.

Как это обычно бывает, оценки деятельности Дмитрия Цуканова на посту мэра звучат самые разные – от полного одобрения до полного неприятия. В одном из телеграм-каналов прозвучало такое мнение: за время работы Цуканов проявил себя как порядочный, но недостаточно жесткий человек Поэтому, мол, быстро попал под влияние Восточной горнорудной компании, самого крупного предприятия в районе, но это не устроило ни местное население, ни областное руководство.