Дни, часы, минуты… Хронометр обратного отсчёта неуклонно приближает встречу Нового 2026 года

В столице островной области с каждым днём прибавляется признаков, штрихов всенародно любимого праздника. Главный символ Новогодья, красиво украшенная ель, уже вовсю посылает лучи добра и хорошего настроения сахалинцам и гостям региона на площади у здания областного правительства. Особенно эффектна эта ёлочка в вечерних сумерках: она будто озарена светом тысяч «светлячков», обитающих в огромном куполе из гирлянд. Но и днём, при свете солнца, ель нарядна и притягательна для любителей селфи: фотографируйтесь на здоровье!

На площади Ленина, как и в прошлом сезоне, прописалась главная ёлка Южно-Сахалинска. Корреспондент «Советского Сахалина» зафиксировал момент, когда высокий и основательный каркас этого искусственного дерева уже был собран, а «макушка» покрылась пушистой хвоей. Монтажники продолжали озеленение остова, после чего предстояло приступить к украшению. Кроме того, появились признаки подготовки к оформлению новогоднего городка на прилегающей территории. К месту монтажа доставили комплектующие, из которых соберут большие светящиеся фигуры двух белых медведей и медвежонка.

Тем временем в парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина радуют глаз и дарят настроение две ели. Одна, как и в прошлом году, установлена на площадке картодрома, а вторая на стадионе «Космос».

Здесь же на стадионе, с восточной стороны, «поселился» ещё один огромный белый мишка. На его могучей шее – шарф, какие носят болельщики спортивных команд. Он синий, на этом фоне отлично смотрится эмблема парка. К слову, администрация парка не намерена отказываться от добрых традиций. Здесь на «Космосе» в скором времени должен открыться большой каток для любителей катания на коньках.

Каждый ребёнок, а уж тем более родитель отлично знают, где нужно искать заветные новогодние подарки – конечно же, под ёлкой! Знают это и очаровательные парковые белки, уже сменившие шубки на зимние, плотные, тёплые и красивые. Они внимательно наблюдают за посетителями и моментально оказываются возле того, кто готов угостить чем-то вкусненьким. Белкам не обязательно дожидаться новогоднего торжества, подарки для них находятся и в любое другое время.

Между тем

Ёлочный вопрос волнует и многих горожан, желающих к празднику установить настоящее новогоднее деревце у себя в квартире. Как минимум полвека в основном областную столицу обеспечивало хвойными красавицами Корсаковское лесничество. В нынешнем сезоне есть корректировка.

– Лесу нужно «перевести дух», восстановить силы. Решено сделать паузу и заготовку новогодних елей приостановить, – рассказывает главный лесничий Сергей Градов. – Областной центр обеспечат хвойными деревьями коллеги из Южного лесного хозяйства, Долинского, Макаровского лесничеств. Аукционы уже прошли, после 8 декабря заготовители приступят к рубке. В Корсаковском же районе мы приступили к охране ёлочек от посягательств браконьеров. Эта работа плановая и приносит свои результаты. В прошлом сезоне, например, были пойманы с поличным два человека с топорами. Они привлечены к административной ответственности. Между прочим, наказание существенное. За одну незаконно срубленную ёлку придётся возместить ущерб около 3500 рублей плюс оплатить штраф. Сумма штрафа может быть в разы больше ущерба, при начислении учитывается множество нюансов: место произрастания, размеры хвойного дерева, его состояние и прочее.

Не останутся ли без ёлочек жители Корсаковского района? Однозначно нет! Помогут Южное лесное хозяйство и другие поставщики.

В прошлом сезоне ёлочные базары в Южно-Сахалинске приступили к работе 20 декабря и торговали ёлочками вплоть до 31-го. Их было 16 и по одному в планировочных районах Новоалександровск и Луговое. В мэрии Южно-Сахалинска уточняют информацию по старту продаж в нынешнем сезоне и заблаговременно разместят её на официальном сайте.

Семён РЕЧКИН.

P. S.

Определена главная новогодняя ёлка страны. Она шикарна во всех отношениях: её высота 26 метров, размах нижних ветвей 11 метров. Кремлёвскую хвойную красавицу срубят 8 декабря. Она выросла в Подмосковье, в Дороховском лесничестве Рузского округа. Между прочим, эта ель – сверстница «Советского Сахалина», ей тоже 100 лет!