С 29 по 30 сентября 2022 года в г. Южно-Сахалинске Сахалинской области состоится межрегиональный форум «Дни ритейла на Сахалине», являющийся частью федерального форума бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла».

Деловая программа Форума «Дни ритейла на Сахалине» будет состоять из 20 экспертных и аналитических сессий. Представители власти и ритейла, руководители отраслевых союзов, поставщики и эксперты обсудят тренды потребительского рынка, а также обменяются лучшими практиками работы в условиях новой реальности в тематических сессиях по следующим направлениям: логистика, маркетинг, технологии, e-commerce.

Откроет мероприятие пленарное заседание на тему: «Потребительский рынок в условиях неопределенности. Обеспечение товарной безопасности региона» с участием директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга России Никиты Кузнецова. Среди других спикеров Форума — Антон Зайцев, заместитель председателя Правительства Сахалинской области; Инна Павленко, министр торговли и продовольствия Сахалинской области; Андрей Карпов, председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла; Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов, отельеров РФ; Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли; Владлен Максимов, президент Ассоциации малоформатной торговли.

Для партнеров Форума организаторы мероприятия подготовили интересные условия участия. Так, компании могут разместить на площадке мероприятия брендированный стенд, показать рекламное видео о компании или вложить фирменные буклеты в портфель участника.

Программа мероприятия формируется и в ближайшее время будет опубликована на официальном сайте: sakhalin.retaildays.ru. Форум состоится по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 150, «Арт-резиденция Маяк».

Участие в Форуме бесплатное, по предварительной регистрации на сайте.

Для получения более подробной информации просьба обращаться в Дирекцию Форума: info@retailevent.ru, +7 495 3237107.