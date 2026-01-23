До 20 тонн мяса в день перерабатывает новый цех на территории агропромышленного парка в Южно-Сахалинске

В феврале крупнейший островной цех по переработке мяса, действующий на территории агропромышленного парка в Южно-Сахалинске, расширит ассортимент продукции, начнет выпуск изделий из говядины: стейков, бургерных котлет, фарша. Производство проинспектировал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

В прошлом году предприятия островного региона выпустили 1906 тонн мясных полуфабрикатов и 998 тонн колбасных изделий. Рост по сравнению с предыдущим годом составил соответственно 47,5 и 4,7 процента. Произошел он, в частности, благодаря пуску на территории агропарка сразу двух цехов по переработке мяса. Один из них принадлежит агрохолдингу «Сахалинский».

Новое производство перерабатывает в сутки до 20 тонн мяса. В ассортименте более 80 наименований. Это свинина местного производства и продукция из нее: полуфабрикаты крупно- и мелкокусковые, полуфабрикаты в маринаде, котлеты в панировке, колбаски для жарки, пельмени, фарш, а также различные деликатесы. На долю нового производства приходится более 60 процентов регионального рынка мяса и мясных изделий. Вскоре предприятие начнет перерабатывать и говядину от местных хозяйств.

— Мы долго шли к тому, чтобы наладить на Сахалине масштабное производство мяса. В итоге добились серьезных успехов. Но переработка отставала. Мясо приходилось отправлять на материк и потом везти назад готовые колбасные и деликатесные изделия,- сказал Алексей Белик. — Поэтому правительство области поддержало инициативу местного бизнеса – организовать переработку в Южно-Сахалинске. Благодаря этому решению повысился уровень продовольственной безопасности Сахалина и Курил, снизились транспортные издержки, создано более 80 новых рабочих мест, увеличилась налогооблагаемая база. И что особенно важно, жители области получили возможность покупать продукцию из максимально свежего сырья.

Технологическое оборудование нового цеха в основном выпущено предприятиями России и Беларуси. Затраты на его покупку были возмещены из областного бюджета. По региональной программе развития сельского хозяйства предприятие получило субсидию на 27 миллионов рублей.

СПРАВКА

Проект по созданию агропромышленного парка в Южно-Сахалинске был запущен по решению правительства области. Первая очередь введена в строй осенью 2024 года. Она включает в себя овощехранилище, оптово-распределительный центр и производственно-складской корпус.