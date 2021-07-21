До конца года Сахалине и Курилах появится 500 электрозаправок

Еще столько же комплексов должно появиться в области до конца 2022 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. На сегодня в области уже установлено 22 электрозаправки. 20 станций работают в островной столице, еще 2 – в Поронайском районе. В регионе зарегистрированы 221 электрокар и 661 гибридный автомобиль.
– Мы взяли курс на улучшение экологической обстановки на островах. Одно из важных направлений этой работы – использование электротранспорта. Такой вид авто позволит сделать воздух в наших городах значительно чище. Чтобы жители активнее приобретали технику, нужно развивать зарядную инфраструктуру. Ведь принимая решение о покупке электромобиля, человек руководствуется прежде всего наличием рядом с домом зарядных станций, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.