До конца года Сахалине и Курилах появится 500 электрозаправок

Еще столько же комплексов должно появиться в области до конца 2022 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. На сегодня в области уже установлено 22 электрозаправки. 20 станций работают в островной столице, еще 2 – в Поронайском районе. В регионе зарегистрированы 221 электрокар и 661 гибридный автомобиль.

– Мы взяли курс на улучшение экологической обстановки на островах. Одно из важных направлений этой работы – использование электротранспорта. Такой вид авто позволит сделать воздух в наших городах значительно чище. Чтобы жители активнее приобретали технику, нужно развивать зарядную инфраструктуру. Ведь принимая решение о покупке электромобиля, человек руководствуется прежде всего наличием рядом с домом зарядных станций, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Владельцы электрокаров отмечают не только отсутствие вредных выбросов, но и существенную экономию на топливе. В зависимости от тарифа 100 километров пути обходятся водителю в 130-230 рублей. Экономия в сравнении с авто, работающем на бензине – в 3-5 раз. Кроме того, для сахалинских владельцев таких машин транспортный налог снижен на 50 процентов. Рассматривается вопрос о полной его отмене.