До конца года из аварийного жилья в регионе переселят более 5 тысяч человек

В прошлом году переселенцами стали 3800 жителей. О том, как решается эта задача, стало известно в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Сахалинской области под председательством заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина.

С докладом о проделанной работе и задачах на будущее выступил председатель регионального правительства Алексей Белик.

– Наша деятельность направлена на развитие области, реализацию нацпроектов, соблюдение прав граждан и повышение качества жизни людей. Прокуратура оказывает неоценимую помощь в решении этих задач. Выявление надзорными органами нарушений закона или предпосылок к ним позволяет принимать своевременные меры.

В результате такого взаимодействия в прошлом году нам удалось переселить из аварийного фонда 3800 человек, построить рекордные 500 тысяч квадратных метров жилья, отремонтировать более 800 дворов и 31 общественную территорию, – подчеркнул Алексей Белик.