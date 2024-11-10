До конца года на Сахалине и Курилах заработает более 30 новых детских игровых площадок

Жители Макаровского района запросили у властей создать что-нибудь подобное полосе препятствий южно-сахалинского парка культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина. Уж очень нравится детворе эта полезная забава. Местные власти восприняли пожелания макаровчан как руководство к действию, навели справки, связались с южно-сахалинским парком, помониторили рыночные предложения – и вот результат. Комплексная игровая зона для детей уже обрела реальные черты и получила название «Верёвочный парк».

Хотя, строго говоря, здесь среди десятка замысловатых спортивных препятствий есть и такие, где верёвки не используются.

Названия интригующие, а в реальности у тех, кто пытается их покорить, просто дух захватывает! «Верёвочный мост», «Джунгли», «Стена», «Рукоход», «Мост троллей», «Эстакада», «Змейка», «Блокпост», «Переправа», «Ловушка».

Здесь впору приключенческие реалити-шоу снимать!

В администрации района сообщили, что практически все деревянные малые архитектурные формы уже установлены, завершается бетонирование. На площадку уже завезли бордюры для обустройства красивой пешеходной зоны оригинальной формы. Планируется до конца ноября строительные работы на объекте закончить и открыть парк для посетителей. А на следующем этапе (в 2025 году) здесь уложат специальное резиновое покрытие.

По сути, игровая площадка и пешеходная зона являются продолжением городского сквера имени вице-адмирала Степана Осиповича Макарова. Проектом, разработанным архитекторами Санкт-Петербурга, здесь предусмотрены симпатичные скамейки, десяток садово-парковых светильников в виде эффектных фонарей. И конечно, озеленение – общая площадь газона около 2200 квадратных метров!

Сквер им. С. Макарова таким образом предстает в совершенно ином виде, становится мощной точкой притяжения, хорошеет и развивается на глазах.

У главы региона Валерия Лимаренко обустройство комплексных игровых зон для детей – одна из приоритетных задач областной программы благоустройства детских игровых площадок. На сей счёт региональному министерству ЖКХ даны распоряжения, и в нынешнем году закипела работа сразу в шести районах: Анивском, Невельском, Холмском, Макаровском, Поронайском и Ногликском.

В Ногликах детская игровая площадка «прописалась» по улице Физкультурной, в Анивском районе – в сквере «Грушевый сад» по улице Янтарной села Новотроицкое, в Невельске – по улице Победы.

Обычно комплексные детские площадки – это игровые зоны в 300 – 1500 «квадратов», расположенные в жилых районах. Требования единые: здесь должно быть интересно всем, и детям, и подросткам, и взрослым, плюс обязательно создание условий для игр и занятий спортом. Ну и конечно – требования по безопасности. Исключается использование оборудования с истекшим сроком эксплуатации и низкого качества. Содержать такие объекты поручено муниципальным властям, на эти цели из областного бюджета в нынешнем году выделено более 500 млн рублей. До конца года на Сахалине и Курилах должно быть введено в строй больше трёх десятков детских площадок.

Владимир Благоустроев.

P.S.

Первый «верёвочный парк» в островном регионе появился в 2017 году – в городском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина. Спортивно-игровой комплекс расположен в лесной зоне неподалёку от площадки с теннисными кортами.

Ещё один быстровозводимый верёвочный парк на 20 этапов организован в мае нынешнего года в селе Пионеры Холмского района на территории центра медико-социальной реабилитации «Чайка». Здесь обустроены две трассы разной сложности в двух уровнях. Первый уровень на метровой высоте, эта трасса для детей от 3-х лет. Второй уровень проходит уже на высоте 3,5 метра, рассчитан на взрослых и детей ростом выше 120 сантиметров. Безопасность обеспечивает непрерывная линия страховки. Помимо этой полосы препятствий есть ещё скалодром с автоматическими системами страховки.