До конца года в Александровске-Сахалинском завершат строительство новой газовой котельной

Ход строительства объекта ЖКХ, который в будущем обеспечит теплом все многоквартирные дома районного центра, во время рабочей поездки в муниципалитет проверил губернатор Валерий Лимаренко.

– По всей области мы переводим котельные с угля и мазута на экологически чистое топливо. Это вопрос не только улучшения экологической ситуации, но и здоровья людей, которым не придется больше дышать копотью. Также с переводом на газ мы повышаем эффективность работы жилищно-коммунального хозяйства на островах. Современные котельные высоко автоматизированы и более экономичны, – сказал Валерий Лимаренко.

На сегодня выполнены работы по устройству фундамента котельной, идет монтаж металлического каркаса здания. На земельном участке возведут котельный зал, насосную станцию, трансформаторную подстанцию, резервуары для воды и топлива, очистные сооружения, разместят дизель-генераторную установку. В административно-бытовом блоке предусмотрены операторская, электрощитовая, диспетчерская, лаборатория, а также склад, кладовая и комнаты для удобства персонала.

В дальнейшем выведут из эксплуатации устаревшие объекты ЖКХ, в том числе угольные. Их отключение будет происходить поэтапно до 2025 года.

– С запуском объекта будет устранена одна из наболевших проблем города – черный дым от Центральной районной котельной, – подчеркнул глава района Владлен Антонюк.

– Газификация Александровска-Сахалинского будет осуществляться через ГРС Тымовское. Уже идет строительство межпоселковой трубы. К августу её доведут до райцентра. Поставлена задача завершить строительство котельной с учетом синхронизации с подводом газа в конце текущего года. В 2023 году доступ к голубому топливу получат жильцы частного сектора. Также будут строиться поселковые сети, – пояснил министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко.

В этом году на Сахалине сдадут также три газовых котельных в Тымовском районе. При поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ объекты общей мощностью около 12 МВт появятся в селах: Зональное, Кировское и Ясное. Котельные готовы уже более чем наполовину.

Отметим, в Сахалинской области на газе уже работает 37 котельных: в Южно-Сахалинске, Невельске, Анивском, Ногликском, Охинском и Тымовском районах. В декабре прошлого года завершилось строительство объекта на экологически чистом топливе в Корсакове. После ввода газораспределительной станции начнутся пуско-наладочные работы на новой ТЭЦ портового города. Ее планируется запустить к следующему отопительному сезону, сообщает пресс-служба регионального правительства.