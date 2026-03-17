До Лас-Вегасов Сахалину далеко, но подпольные казино время от времени здесь обнаруживаются

20 лет прошло с момента принятия федерального закона №244-ФЗ о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр в России. Их разрешили только в нескольких игорных зонах в стране, Сахалинская область к ним не относится. Но наивно полагать, что за это время ушли в небытие подпольные казино, нелегальные игорные дома и отдельные энтузиасты, зарабатывающие неслабую «маржу» на ниве азартных игр.

Точку поставил СОБР

На днях правоохранительные органы сообщили о пресечении деятельности незаконного игорного заведения в областном центре. Как выяснилось, четыре горожанина «замутили» незаконный бизнес. При этом организовали все в нежилом помещении по улице Пуркаева вполне со знанием дела, как говорится, «всерьез и надолго»: с использованием игровых столов, игральных карт, игровых фишек и прочих аксессуаров. Организаторов ничуть не смутило то обстоятельство, что Южно-Сахалинск, да и вся Сахалинская область не относятся к игорным зонам.

Но недолго длилась эта эпопея: ориентировочно с конца ноября прошлого года по март 2026-го. По предварительным данным, организаторы по очереди, в соответствии с графиком, заступали на дежурство, контролировали состояние помещения, привлекали с помощью мобильной связи потенциальных игроков, вели учет проведенных незаконных азартных игр и ставок игроков в виде денежного вознаграждения, получаемого от участников незаконных азартных игр.

Городским следственным отделом регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по материалам, предоставленным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД России — по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой). Ощутимую поддержку полиции оказали сотрудники СОБР регионального управления Росгвардии.

Во время обыска в этом «злачном месте» изъяты игровое оборудование, документация, деньги и прочие вещдоки. Расследование продолжается.

Крыша подвела

В июле прошлого года достоянием гласности стала другая история из той же оперы, но с еще более «навороченным» сюжетом. Организаторов двух подпольных игровых залов по разным адресам в Южно-Сахалинске было семеро. В их распоряжении был тот же «джентельменский набор» оборудования: игровые столы, карты, фишки… Развернуться во всю мощь им не дали, несмотря на конспирацию: незаконные игрища продолжались с июня по июль 2024-го.

Вполне в стиле лихих девяностых игровики-затейники вознамерились обзавестись «крышей» для своего бизнеса и через посредника предложили взятку сотрудникам полиции. Но этот номер не прошел: информация поступила в региональное управление ФСБ. В результате оперативного эксперимента передачу денег зафиксировали и приобщили к материалам уголовного дела.

Как сообщили «Советскому Сахалину» в областной прокуратуре, в феврале этого года суд вынес обвинительный приговор. Фигуранты, в зависимости от степени участия, были осуждены на сроки от 1 до 7 с половиной лет, но… условно с испытательным сроком. Прокуратура посчитала такое наказание чрезмерно мягким и обжаловала приговор. Апелляционное представление еще не рассмотрено.

Справка

Игорные зоны в России были введены в 2006 году. В стране азартные игры были разрешены лишь в четырёх специальных зонах: в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области и Краснодарском крае. С 2014 года географию дополнили Крым и Кубань.

Николай ПИТЕРСКИЙ.