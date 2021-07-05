До макушки лета рукой подать. Календарь дачника

О первоочередных работах в садах и огородах рассказывает ведущая нашей постоянной рубрики агроном Валентина Косенкова.

Живые «светофоры»

Прополка, подкормка и полив – вот, что требуется сейчас растениям. У многих кустарников, деревьев, цветов светло-зеленая окраска листьев сигнализирует о нехватке азота. Лучшей подкормкой в таком случае будет раствор 1 л свежего навоза в ведре воды.

Чеснок и лук у многих в хорошем состоянии, лишь кое-где начинает желтеть перо. Так что не лишне пролить растения триходермином (3 ст. ложки на ведро воды). Этот препарат работает против бурой и серой гнилей донца этих культур. Если растения плохо развиваются, подкормите их навозной жижей или 20 – 30 г азотных удобрений (к примеру, аммиачной селитрой) на ведро воды.

Если по краям листочков растений появилась желтая кромка, добавьте калийного удобрения или древесной золы (1 стакан на ведро воды). Последняя подкормит растения и поможет им противостоять болезням.

Если на розетках клубники появились листья бордово-коричневого цвета, это признак фосфорного голодания. Измельчите и просыпьте по рядкам яичную скорлупу либо внесите двойной суперфосфат строго по инструкции. Сейчас идет мощный налив ягоды. Подложите дощечки под кисти клубники, чтобы их не испортила излишняя влага.

Про вершки и корешки

После дождей не забывайте рыхлить землю.

Редис в этом году хорош – было мало солнца, но много дождей. А все виды капустных культур их любят. Пора высевать редис третьего срока.

Если овощи посажены на кислой почве (ее индикаторами являются конский щавель, хвощи), то необходимы добавки фосфора, азота и калия. В этом случае применяйте богатое микроэлементами сложное удобрение «Фертика». Если же ботва у растений пышная, зеленая, нет необходимости в подкормках, ограничьтесь поливами.

Не все овощи квас любят

Они любят плодородную почву. Однако иные дачники применяют в качестве подкормки дрожжи или настои на хлебных сухарях. Между тем дрожжи и хлебные корочки закисляют почву, помните об этом и не переусердствуйте.

На ранних посадках огурцов уже появляются зеленцы. Таким растениям нужна еженедельная подкормка. Воспользуйтесь 200-литровой бочкой воды, в которой растворены два ведра свежего навоза, 400 г диаммофоски или иное сложное удобрение, содержащее фосфор и калий. (Кстати, аналогичное питание пойдет на пользу всем овощным культурам).

На первых 50 сантиметрах огуречных плетей, раскинутых на шпалерах, уберите все листья и усы, а дальше на таком же расстоянии – все плодовые узлы, кроме одного. На следующих 50 см стебля оставьте два плодовых узла, а на дальнейших полуметрах – соответственно три и четыре. После чего раствором триходермина обработайте огуречные стебли против гнили. Огуречные плети, лежащие на грядках, в такой агротехнике не нуждаются. На них удаляйте лишь пожелтевшие листья. В жаркую погоду с торца проветривайте теплицы, где растут огурцы. Укрывной материал и пленку не убирайте – ночами еще прохладно.

Не перестарайтесь при поливе томатов, баклажанов и перцев. Влаги в почве должно быть в меру.

Проведите повторное подокучивание картофеля. Он входит в пору цветения.

У помидоров удаляйте пасынки. Если эту операцию выполняете ножницами, то каждый раз окунайте их в марганцовку для дезинфекции.

Убираем ранний урожай жимолости и вырезаем на кустах сухие ветки. Прирост прошлого года делим на несколько частей с 4 – 6-ю почками. Это будут черенки для новых кустов жимолости.

Приобретаем новые продуктивные сорта смородины или нарезаем черенки от своих хороших кустов. Нижний срез на ветке выполняется под углом 45 градусов и в одном сантиметре от почки. Верхний срез должен быть плоским в полусантиметре от почки. Места срезов заделайте садовым варом либо кашицей из коровяка и глины.

Черенки поместите в почву под углом 45 – 60 градусов, накройте их и поставьте в затемненное место, чтобы не иссушило солнце. Таким образом можно обновить все ягодные кустарники. Лишь иргу и гумми посеем семенами осенью после сбора урожая.

Подкормка по-домашнему

Картофельные очистки, луковую шелуху, ботву растений, яичную скорлупу, сорняки закладывайте в компостную кучу либо в бочку с дождевой водой. И у вас будет отличное удобрение.

По фруктовым деревьям пройдитесь универсальной плодовой завязью. Если в торговых точках не встретите такую, то растворите в литре воды 1 ст. ложку меда и опрыскайте сад.

Калина бульденеж сейчас украшает участки красивыми белыми соцветиями. Обрезать или подровнять такой куст лучше после того, как завершится цветение.

Раз в две недели подкармливайте георгины. Они станут мощно развиваться.

До 16 июля подготовьте грядки с гребнями под дайконы, кимчу и редьку.

И поделикатнее с муравьями!

Многие спрашивают, как эффективно бороться с насекомыми. От капустной мухи применяйте препарат «Корадо». Лепидоцид и интавир хорошо работают против листоедов и картофельного жука.

А вот муравьи – полезные существа, уничтожать их не стоит. Деликатно перенесите их на другое место. Капельками сиропа или крупицами сахара укажите им новое место пребывания. Можно также налить в блюдечко борную кислоту, и когда в него заберутся муравьишки, перенесите их подальше от грядок.