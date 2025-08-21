До освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов оставалось 15 дней

В этот день 80 лет назад

В оперативной сводке за 21 августа от Советского Информбюро сообщалось, что в южной части острова Сахалин наши войска заняли города Сикига, Найоро, Усийоро (Унари), Маока.

В оперативной сводке за 22 августа сообщалось, что в районе южнее Камчатки наши войска высадились на острове Сюмусю (северный остров Курильской гряды). Японские войска, расположенные на этом острове, начали складывать оружие и сдаваться в плен.

В Маньчжурии и в южной части острова Сахалин наши войска продвигались вперёд по заданным направлениям.

Наши авиадесантные группы высадились в городах Дайрэн и Порт-Артур и приступили к разоружению японских гарнизонов.

За 21 – 22 августа взято в плен более 120 000 солдат и офицеров противника, в том числе около 30 генералов.

Тыл – фронту

Совхоз «Свиновод» месячный план сдачи молока выполнил на 150 процентов. На одну фуражную корову за семь месяцев надоено 407 литров молока.

На Охинском промысле вахта ключника подземного ремонта т. Ильдерханова дневное задание выполнила за 3,5 часа: подняла и спустила 44 штанги и 48 труб. Это 2,5 нормы.

В коллективе «Сахнефтьэнерго» высокопро­изводительно работает бригада Марии Усольцевой, бесперебойно подавая энергию Охе. Тов. Усольцевой разрешили отпуск по болезни. Когда началась война с Японией, Мария отказалась от отпуска и вернулась на свой трудовой пост. «Расправимся с японскими агрессорами, тогда и отдохнём», – заявила она.

За последние два дня бригада тов. Сычёва из колхоза «Красный восток» Александровского района выловила ставным неводом более 200 центнеров сельди. «Стахановским трудом будем крепить мощь Красной Армии», – говорят рыбаки-колхозники.

Красноармейское спасибо

По поручению бойцов и офицеров Сахалинского участка фронта, проливших кровь в борьбе с японскими самураями и находящихся сейчас на излечении в госпитале, передаю рабочим, служащим и домохозяйкам Арково, Мгачи, Александровска красноармейское спасибо за заботу о нас. Ваши подарки, дорогие товарищи, мы получили и наказы выполним.

Майор ШИРОГЛАЗОВ.

Япония безоговорочно капитулировала

Под таким общим заголовком 24 августа газета вышла с целевой полосой, посвящённой героическим воинам сахалинского участка фронта. Особо отмечается, что в боях на Дальнем Востоке Красная Армия овеяла свои знамёна новой бессмертной славой.

В подборке материалов «Советский Сахалин» рассказал о подвиге парторга Кураева, об опыте ефрейтора В. Шпигаря по уничтожению японских «кукушек», о мести самураям старшего сержанта Михалана, о санитарке Марии Грибановой, спасшей жизни многим воинам. Спецкор газеты Тимофей Андреев описывает бои на подступах к Котону, одному из главных укрепрайонов японцев. Приведены письма с фронта. Напечатаны фотографии с передовой старшего сержанта Григория Соколова.

На подступах к Котону

В оперативной сводке Совинформбюро за 18 августа сообщалось, что на острове Сахалин наши войска заняли укреплённые пункты противника – Котон и Китон. Борьба на подступах к этим пунктам носила ожесточённый характер.

На подступах к Котону частям Красной Армии пришлось преодолеть сильно укреплённый район, возведённый японцами много лет тому назад, с десятками дотов, расположенных на многочисленных господствующих высотах, прикрывающих Котон и Китон. Но и на этот раз наши лётчики, танкисты и пехотинцы своими смелыми действиями разгромили вражеские укрепления и заставили остатки японских войск откатиться назад.

Боевые действия на подступах к Котону начались днём. После мощной бом­бёж­ки этого укреплённого района с воздуха в атаку пошли наши танки, за ними пехота. Продвижение пехоты всё время поддерживали артиллерия и миномёты. От бомбовых и пушечных ударов наших тяжёлых бомбардировщиков взлетали на воздух вражеские доты. Танкисты вплотную подходили к дотам и в упор били по амбразурам долговременных точек.

Наши славные пехотинцы огнём из пулемётов и автоматов расстреливали самураев, вышибленных из дотов и пытавшихся скрыться в лесах.

Ни днём, ни ночью не прекращался горячий кровопролитный бой. В этих боях наши воины показали исключительную стойкость и знание своего дела.

Особенно мужественно сражались бойцы и сержанты роты, которой командует офицер Морачек. Во взаимодействии с танкистами они уничтожили 10 вражеских дотов. Самоотверженно уничтожал японских самураев комсорг роты т. Лагода. Он под сильным огнём врага подполз к доту и гранатой вывел из строя тяжёлый пулемёт врага и застрелил 5 японских солдат. За этот поступок т. Лагода награждён медалью «За отвагу».

Командир орудия старшина т. Гаврик и наводчик Хакимов из своей пушки уничтожили два дота и наблюдательный пункт противника. Старший сержант Курдюков прямой наводкой уничтожил два дота японцев. Точно работал миномётный расчёт т. Языкова. Он взорвал склад противника и заставил замолчать орудие врага.

Геройский подвиг совершил коммунист Буюклы. Продвижению нашей пехоты мешал сильный пулемётный огонь самураев из прямо расположенного дота. Надо было подавить огонь противника. Выполнение этой боевой задачи взял на себя Буюклы.

С затаённым дыханием наблюдали бойцы, как полз к доту с пулемётом их товарищ. Не прошло и 15 минут, как т. Буюклы оказался у амбразуры и прикрыл её собой. Взвод офицера Коновалова быстро и умело воспользовался этим, блокировал и занял дот.

В боях за высоты на подступах к Котону враг понёс большие потери.

Когда утих горячий бой на двух близлежащих от дороги безымянных высотах, мы вместе с бойцами осмотрели множество взорванных дотов и ходов сообщения. Десятки трупов вражеских солдат лежали среди развороченных толстых железобетонных плит. В одной воронке от снаряда мы обнаружили 16 трупов японцев, видимо, решивших, что это место для них будет безопасным. Но наш советский лётчик, по-видимому, заметил эту кучку самураев и очередью из пулемёта прострочил самураев. У одного из дотов мы увидели знакомую из приёмов германских фашистов картину. У разрушенной амбразуры дота лежал прикованный к пушке цепью самурай-смертник.

Японцы применяли самые коварные и подлые методы борьбы. Во время штурма высоты N наши бойцы заметили несколько лошадей, бегущих со стороны укреплённого района противника. Вскоре лошади были пойманы красноармейцами. При осмотре их оказалось, что лошадей враг заминировал. Маленькие, красного цвета мины были тщательно ввиты в гривы и хвосты лошадей.

Группа красноармейцев только что вернулась из разведки. Офицер рассказал нам такой случай. Вечером в лесу разведчики наткнулись на японцев, пришлось завязать бой. Гранатами, метко брошенными бойцами, 7 японцев были уничтожены. Труп одного самурая, лежащего с оторванной рукой, показался разведчикам подозрительным. И действительно, не прошло и минуты, как самурай привстал и бросил гранату. Но никакие уловки не спасли врага. Он разгромлен.

Тим. АНДРЕЕВ,

спец. корр. газеты «Советский Сахалин».