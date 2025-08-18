До освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов оставалось 15 дней

В этот день 80 лет назад

По оперативной сводке за 18 и 19 августа от Советского Информбюро, наши войска на ряде участков фронта ещё встречали сопротивление, но количество сдающихся в плен японских войск увеличилось.

Войска 1-го Дальневосточного фронта заняли города Вэйхэ и Яньцзы.

Войска 2-го Дальневосточного фронта заняли города Мэргэнь, Саньсин и Сунью.

На Сахалине наши войска взяли штурмом Котон и Китон.

Войска Забайкальского фронта заняли города Жэхэ, Цицикар и находятся на подступах к Мукдену.

Наши авиадесантные группы, высадившиеся в городах Харбин, Гирин, Мукден, доносят, что японские гарнизоны этих городов готовы сдаться и ждут подхода наших войск.

Тыл – фронту

Животноводы совхоза «Пильво» завершают годовой план сдачи молока государству. Доярки Анастасия Шахова, Евдокия Мутовина, пастух Горбунов под руководством старшего зоотехника Певолиной правильно организовали труд, хорошо ухаживают за скотом. Рабочий день начинают в 5 часов утра, заканчивают в 8 часов вечера.

Стремясь оказать всемерную помощь Красной Армии в борьбе с японскими агрессорами, коллектив шахты «Макарьевка» резко повысил добычу угля. В лидерах участок т. Демьяненко. Развернулось индивидуальное соревнование по профессиям. В эти дни 29 рабочих горного отдела встали в ряды двухсотников. Откатчик Белов выполнил норму на 447 процентов, лесогон Шрамков – на 313 процентов, навальщики Гуляева и Газеева – на 246 процентов.

По-стахановски трудится коллектив Макарьевского портпункта. Все суда обрабатываются досрочно. За июль сэкономлено 200 часов стояночного времени. Все бригады и звенья перевыполнили месячные нормы. Среди лучших на погрузо-разгрузочных работах бригады тт. Зывкина и Макарова, звено тов. Крикуненко, грузчики тов. Остапова.

Защитникам Родины

Большую посылку отправили в военный госпиталь члены александровской артели «Сахалинский промысловик». В посылке 26 шёлковых кисетов с табаком, воротнички, носовые платки, бумага, тетради, папиросы, художественная литература и др. вещи.

Активное участие в сборе посылки приняли работницы тт. Поспелова, Бабенко, Плаха, Мамонова, Голованова.

На сахалинском участке фронта

Первый бой

Граница. Всякий, кто пересекает её сегодня, старается запомнить эти минуты, записать в блокнот время, когда он вступил на исконно русскую землю — Южный Сахалин. Валяется пограничный столб, рядом разрушенная японская наблюдательная вышка.

Первый бой на этом участке фронта разгорался на подступах к населённому пункту П., превращённому японцами в мощный узел обороны с множеством дотов и пулемётных гнёзд. Наши части смело и искусно взломали оборону и, преодолев ожесточённое сопротивление врага, с ходу заняли населённый пункт.

По обочинам дорог валяются десятки трупов японских солдат, разбитые орудия, пулемёты. На дороге стоит полусожжённая автомашина с кухней на прицепе. Она не могла уйти от меткого огня наших артиллеристов.

Героически сражалось за первый населённый пункт на Южном Сахалине подразделение офицера Шаповалова. Прямой наводкой оно уничтожило множество огневых точек врага. Продвижение пехоты задерживал японский пулемётчик, засевший на чердаке дома. Шаповалов быстро перенёс огонь на самурая, и пулемёт замолчал. Входим в дом. На чердаке валяются остатки от пулемёта, рядом мёртвый, повисший на перекладине японский солдат.

Беспощадно громил врага старший сержант коммунист Коржев. В первом же бою он убил 7 самураев, был ранен, но отказался уйти на пункт медицинской помощи и остался в строю, чтобы уничтожать гнусных японских хищников.

Мужественно работали наши санитары. Са­ни­тарка-комсомолка Зинаида Иванова вынесла с поля несколько раненых воинов и штыком заколола преградившего ей путь японца. Медаль «За боевые заслуги» первым получил коммунист старшина медицинской службы Завьялов. Под огнём врага он спасал жизнь раненым.

Войска с боями идут всё дальше и дальше на юг. И каждый час приносит всё новые и новые вести о героических подвигах наших доблестных воинов.

Героизм наших воинов

Это было так. Одна наша часть стремительным броском вышла к железной дороге с левого фланга. Засевшие на станции японские солдаты вели бешеный огонь по нашей наступающей пехоте. Движение замедлилось.

Тогда пулемётчик Паршин установил свой пулемёт на вагонетке, оттолкнулся и стремительно покатился под уклон, расстреливая ошеломлённых врагов. Так он ворвался на станцию, расчистив к ней путь своему подразделению. К вечеру железнодорожная станция была занята нашими войсками.

Здесь же проявил отвагу и сапёр т. Аргозов, уничтоживший 6 японцев. Он был ранен в правую руку, но не покинул поля боя, а перехватив автомат в левую руку, продолжал вести огонь и уничтожил ещё одного японского солдата.

Враг идёт на всякую подлость и провокации. Он рассаживает на деревьях вблизи дорог «кукушек», японские бандиты переодеваются в форму красноармейцев. Но уловки врага быстро разгадываются нашими воинами.

…Только что привели очередную «кукушку». Самурая поймал старший сержант Раменский. Наглый японский солдат неохотно отвечает на вопросы переводчика. Затем он показал, что был послан для осуществления коварного замысла, но сделать это ему не удалось.

Противник вёл из дота сильный артиллерийский и пулемётный огонь и этим срывал переправу нашей пехоте через речку.

Хитрость и смекалка комсомольца Кучнева

Самураи, засевшие в дзоте, вели сильный пулемётный огонь. Это мешало продвижению отделения, в составе которого наступал комсомолец т. Кучнев.

Тов. Кучнев укрылся за кочкой, из-за которой ему хорошо была видна впереди лежащая местность и дзот противника. Он заметил ориентиры и, скрываясь в высокой траве, дополз к вражескому дзоту.

Самураи не прекращали огня. Кучнев, прижимаясь к земле, подполз близко к амбразуре самурайского дзота. Здесь он выждал момент, когда начнёт обстрел наша артиллерия. Артиллерия вскоре открыла огонь по укреплениям врага. Самураи прекратили пальбу. В этот момент т. Кучнев быстро привстал на колени и кинул гранату в амбразуру самурайского дзота. Послышался сильный взрыв и вопли погибающих самураев.

Японцы больше не открывали огня. Отделение успешно продвинулось вперёд, заняв назначенный рубеж.

Одним штыком – шесть самураев

Разгорелся ожесточённый бой. Энское подразделение, невризая на ураганный огонь противника, шло на штурм вражеского укрепления. Старший сержант Вершинин со своим отделением действовал на левом фланге. Когда до японского дзота оставалось несколько шагов, Вершинин повёл отделение в обход вражеской точки. Внезапно он заметил группу японских солдат. Не задумываясь, т. Вершинин со штыком наперевес кинулся на врага. В короткой рукопашной схватке мужественный воин проколол шесть японских солдат, в том числе двух офицеров.

Доброй славой с первых дней войны с японскими захватчиками пользуются разведчики офицера Потёмкина. Совершая смелые рейды в тыл врага, разведчики доставляют ценные данные о противнике. Во время одной вылазки они вынуждены были завязать бой. Уничтожив в этом бою до взвода самураев, разведчики обнаружили на скатах высот восемь вражеских дзотов. Артиллеристы прекрасно воспользовались сведениями разведчиков. Все восемь дзотов взлетели на воздух.

Тим. АНДРЕЕВ, спец. корр. «Советского Сахалина».