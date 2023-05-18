До шоу летающих лыжников осталось 15 дней! В Южно-Сахалинске пройдут первенство области и открытый чемпионат Сахалинской области по прыжкам на лыжах с трамплина на призы газеты «Советский Сахалин»

Соревнования статусные. Достаточно сказать, что в них примут участие все 10 летающих лыжников – членов сборной России!

Прилетят, чтобы полетать

Соревнования будут проходить два дня. 3 июня, в субботу, в рамках первенства поборются за лидерство наши юные спортсмены на детских трамплинах – 10 и 20 метров. А в воскресенье стартует чемпионат, где будут участвовать взрослые спортсмены. В том числе и мастера из сборной России. Они в полном составе выступят на Сахалине впервые в истории! Никто из приезжающих ранее не бывал на острове, кроме тренера сборной Ильи Рослякова. В прошлом году он самостоятельно приезжал на СТК «Горный воздух» покататься. Просто услышал о горнолыжном курорте, заинтересовался. Покатался – получил отличные эмоции.

«Мы можем это!»

В Южно-Сахалинске есть все условия для проведения таких соревнований зимой и летом, днем и ночью. Есть опыт проведения соревнований в самых разных условиях, а материально-техническая база позволяет это делать на высоком уровне. Чтобы и спортсмены показывали свои наилучшие результаты, и зрители получали удовольствие от зрелища.

Вообще южно-саха­лин­ская спортшкола олимпийских резервов по зимним видам спорта не останавливается в своем развитии, берет на вооружение самые современные практики. Яркий пример – организация ночных выступлений летающих лыжников в марте.

– Я был поражен: зрителей, болельщиков на эти выступления пришло больше тысячи человек! – делится впечатлениями Денис Веселов, мастер спорта России, многократный победитель этапов Кубка России, серебряный призер Кубка мира FIS (Международная федерация лыжного спорта), а ныне тренер южно-сахалинской спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта.

– Мы-то рассчитывали на 250 – 300 зрителей, и то с участием нашей постоянной группы поддержки – родителей наших воспитанников. Но уже когда я с микрофоном в руках прибыл на открытие и проходил мимо пропускных ворот с металлодетектором, увидел, что люди все идут и идут. Стало понятно, что это настоящий аншлаг…

Организаторы волновались – получится ли, как получится? Но волновались зря, соревнования состоялись на высоком уровне. Это результат слаженной работы большой команды: руководства спортшколы, тренеров, методистов, специалистов регионального центра спортивной подготовки.

У каждого был свой фронт работ. Я помимо того, что был главным судьей на соревнованиях, еще и организовывал питание, работал со спонсорской помощью.

Ремонтно-локомотивное депо предоставило 200 единиц выпечки, я из дома принес брусники, смородины, и наши сотрудницы приготовили вкусный сахалинский чай для всех желающих. «Додо-пицца» предоставила ростовые куклы и 20 больших пицц. На открытии выступала музыкальная группа, профессионалы позаботились об эффектном световом и музыкальном сопровождении, задействовали специальную аппаратуру. Словом, эти четыре часа запомнились многим.

Соревнования назывались «Сахалинские ночные полеты». Обычно мы в своей работе используем 10-метровый учебно-тренировочный трамплин, задействуем К-25, К-35. Но на этот раз решили взять в оборот большой трамплин К-72. Чтобы наши зрители получили максимум удовольствия от эффектного шоу. Так и дали старт соревнованиям: торжественная церемония открытия плюс показательные выступления спортсменов.

Вообще ночные прыжки лыжников с трамплина – редкий вид состязаний. В Европе, насколько мне известно, их проводят в рамках соревнований «Турне четырех трамплинов», которые организуются ежегодно с 1952 года в Германии и Австрии. Результаты спортсменов идут в зачет Кубка мира. На Сахалине самые первые в истории ночные прыжки с трамплина провели на зрелищном открытии соревнований «Дети Азии» три года назад. Мартовские старты – вторые в истории региона.

На фоне звездного неба

Решающее значение при проведении прыжков в темное время суток имеет грамотное освещение. Действующие в Южно-Сахалинске трамплины изначально по проекту имеют такие системы освещения, соответствующие требованиям международной федерации.

Главное требование: свет прожекторов не должен слепить лыжников, но при этом света должно быть достаточно для телевизионных съемок. Площадки отрыва, пространство полета и зоны приземления освещают специальными прожекторами с сильными металлогалогенными лампами, их устанавливают на высоких мачтах. А гору разгона – люминесцентными светильниками, их устанавливают вдоль перил ограждения.

Что ощущает спортсмен, осуществляющий прыжок в таких условиях? Ну представьте – вы привыкли ездить на машине в светлое время суток с хорошей видимостью, широким обзором и вдруг оказываетесь в ночных условиях. Обзор очень ограничен, водитель видит разметку на дороге перед собой, дорожные знаки, ну немного обочину.

Примерно так и на трамплине. Спортсмен должен быть максимально сконцентрирован, чувствовать собственное тело в пространстве и времени, полагаться на интуицию, помноженную на собственный опыт. Ему может показаться, что скорость движения недостаточна или все происходит медленнее, чем обычно. На самом же деле все будет проходить в нормальном режиме.

В мартовских стартах участвовали только сахалинские опытные спортсмены, они отлично с этим справились.

Старты сахалинские, переулок Алтайский

Планируется ли включить ночные прыжки в программу июньских соревнований? Программа еще обсуждается, корректируется, дорабатывается. Многое зависит от погодных условий, от розы ветров. Одно можно сказать точно: открытие будет ярким, запоминающимся, с хореографическими и вокальными номерами…

Приглашаем всех любителей и ценителей спорта 3 июня в 10 часов на открытие первенства, а 4-го в 16 часов 30 минут – на открытый чемпионат Сахалинской области по прыжкам с трамплина на призы газеты «Советский Сахалин». Даты утверждены, время может быть скорректировано, поэтому следите за объявлениями. Встречаемся на трамплинном комплексе, расположенном в Южно-Сахалинске по адресу: переулок Алтайский, 7.

Ярослав САФОНОВ.

P. S.

Внимание – интрига! Главный тренер российской сборной Евгений Плехов записал видеообращение с приглашением побывать на соревнованиях в Южно-Сахалинске и пообещал «матчевую встречу» между летающими лыжниками сборной России и сахалинской сборной. Кто кого? Похоже, схватка будет нешуточной, это вызов!

А член российской сборной, серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине Данил Садреев пообещал «лютый» мастер-класс от мастеров и супершоу. Тот самый Садреев, который в смешанном командном первенстве добыл для российской команды «серебро», при том что в последний раз россияне получали олимпийскую медаль в этом виде спорта аж в 1968 году! Тогда олимпийским чемпионом стал Владимир Белоусов.