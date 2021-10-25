До следующей весны! Календарь дачника

Завершается сезон работ в садах и огородах. Что надо еще успеть? Об этом рассказывает ведущая нашей постоянной рубрики агроном Валентина Косенкова.

Готовим сад к зиме. Удаляем поломы веток, заделываем срезы «болтушкой», приготовленной из земли и навоза в пропорции 3:1, или садовым варом. Все плодовые деревья, кусты, а также белую акацию и сакуру опрыскиваем 3-проц. раствором бордоской жидкости. Она работает против всех болезней, отдавайте ей предпочтение. Облепиху обработайте раствором железного купороса.

Деревья, на которых были замечены вредители, опрыскайте актеликом (согласно инструкции). Можно и садовой побелкой тщательно пройтись по стволам до веток, а то и выше.

Снопообразно связывайте плодово-ягодные кусты, чтобы их не поломал снег. Малину лучше подвязать к опоре. Для этого с двух сторон по ряду вбейте колья, натяните проволоку, закрепите ветки Г-образно. Обрывать листья с веток малины и ежевики не надо, они благо для зимующих растений. Ветки у ежевики гибкие, пригните их к земле на 15 – 20 см, снизу поставьте опору, чтобы они выдержали натиск снега. Обрезку отложите до весны.

Читатели газеты спрашивают: как подготовить к зиме молодой куст ирги и лоха? Убирать ли поросль вокруг стволов? В первые годы роста ирги оставляйте только несколько самых сильных нулевых побегов из корневой поросли, остальные срезайте. Когда у кустарника будет достаточное количество стволиков, ежегодно удаляйте два самых старых, оставляя такое же количество взамен корневого прироста – это позволит регулярно омолаживать куст без потери урожая.

Зимует ирга без укрытия, поскольку с легкостью выдерживает даже 40-градусные морозы. Срезы на однолетних побегах можно не обрабатывать, но на более взрослых ветвях их надо замазать масляной краской на натуральной олифе – садовый вар на холоде не применяют.

Лох многоцветковый к зимовке готовят так: связывают вместе по несколько веток. Таких «пучков» может быть несколько. Их привязывают к колышку и укладывают плотно к земле. Лох хорошо переносит давление снега. Чем больше у этого куста нижних веток, тем богаче будет урожай, не срезайте их. Обрезку поросли лоха лучше отложить до весны.

Если вы для насыщения почвы азотом засевали грядки сидератами (овсом, белой горчицей и проч.), то перекопайте всходы. Постарайтесь при этом не разбивать большие куски земли.

Срезая капусту, оставляйте кочерыжки в 1,5 – 2 см и снимайте с кочанов первые кроющие листья. Если вы еще на несколько дней остаетесь на даче, сложите вилки в конусообразную кучу до первых морозцев. В капусте прибавится сахаров и питательных веществ.

Морковь хорошо просушите и сложите в ящики, пересыпав ее слоями сухого песка. Корнеплоды можно хранить и в полиэтиленовых мешках, оставив для вентиляции «горлышко» в 2 см. Если подвальное помещение недостаточно прохладное, поставьте ящики с морковью и свеклой ближе к окну и пока стоят теплые дни почаще открывайте форточку.

Завершайте посадки озимого чеснока и лука. Напоминаю: высаживайте семена лука диаметром до 1,5 см, более крупные луковички оставьте на весенние посадки.

Убирайте редьку, а кимчи пусть еще побудет на грядках с неделю.

Еще можно прикопать черенки смородины. Весной они дадут корни, и у вас будет хороший посадочный материал.

Растительные остатки с грядок и клумб определите в компостные ямы. Лианы каприфоли и клематисов уложите на землю без обрезки. Если лианы настолько разрослись, что их невозможно снять с опоры, можно из фанеры или толя соорудить заслон от мощных северных ветров. Но в принципе эти лианы неплохо переносят зимние холода.

Кусты роз укрываем (по выбору) черноземом, торфокомпостом, торфокрошкой, лапником или толем. Но только не полиэтиленовой пленкой. Под ней без доступа воздуха розы погибнут.

Считается, что лучше с осени разбросать по участку навоз и перекопать грядки. Но если такой возможности нет, вполне допустимо этот вид работ оставить на весну.

Обрезав стебли до 10 см, хорошо просушите клубни георгинов и сложите их в полиэтиленовые пакеты с указанием сорта. Храните их в подвалах при температуре плюс 1 – 7 градусов.

Каждую луковичку гладиолусов для лучшей сохранности заверните в бумагу, напишите, какой это сорт.

Если вы все еще не посадили первоцветы, поспешите определить их в ямки диаметром до 5 см.

Приведите в порядок и уберите инвентарь. Для будущей рассады запаситесь плодородной землей с огуречных или помидорных грядок. Не забудьте вылить воду из бочек и перевернуть их вверх дном. Хозяйским глазом окиньте свой участок: все ли в порядке? Если да, то весной вам будет проще приниматься за дело.

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