До старта IV Российско-Китайских молодежных зимних игр остались считанные дни

9 января в учебно-тренировочном центе «Восток» состоится торжественное открытие игр. На следующий день, 10 января, спортсмены разыграют первые комплекты медалей в лыжных гонках, фристайле (могул), фигурном катании (короткая программа, одиночное и парное катание, танцы на льду). Всего в девяти видах соревнований примут участие 224 участника. Спортивные баталии будут проходить на пяти площадках – «Горный воздух», «Восток», «Кристалл», «Высота», «Триумф». В программе игр девять дисциплин: горнолыжный спорт, конькобежный спорт (шорт-трек), керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, фристайл, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье. Среди участников и сахалинские спортсмены: летающие лыжники Денис Гон и Полина Пак, горнолыжники Егор Коротеев и Виктория Иванушко, сноубордист Игорь Надыршин.

Игры подарят Южно-Сахалинску не только дебют лыжного фристайла, но и первые крупные соревнования по лыжному двоеборью после большого перерыва. Этот красивый вид спорта некогда был очень популярен на Сахалине. К слову, первый островной мастер спорта СССР был двоеборцем. Почетное звание в 1957 году было присвоено слесарю из поселка Вахрушев Есимицу Охиро. В постсоветский период этот вид спорта ушел в тень. Возможно, Российско-Китайские игры придадут импульс его возрождению в Сахалинской области. Среди участников двоеборья мастер спорта России, победительница Спартакиады учащихся России Ярослава Латыпова из Санкт-Петербурга. Это ее первые международные соревнования, и она мечтает попасть в тройку призеров.

На сегодняшний день на Сахалин прилетело более пятидесяти участников Российско-Китайских игр. Всех их на выходе из багажного отделения аэропорта встречали с караваем, музыкой и песнями о Сахалине.

Фристайлист из Ярославля Павел Харламов поделился с корреспондентом: «Я выступаю в акробатической дисциплине фристайла, участвовал в Кубках чемпионов, которые проходили в России. На Сахалине впервые. Новое место, новый опыт, это всегда полезно. Мечтаю показать достойные результаты и посмотреть остров».

«Советский Сахалин» будет следить за ходом соревнований.

Игорь Карпук.

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