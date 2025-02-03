Дед Мороз все ещё хочет исполнить желание ребенка

Есть старый актёрский театральный анекдот: известный американский продюсер вдруг приезжает в заштатный провинциальный российский городок и прямиком идёт в местный ТЮЗ. Там находит уже немолодого актёра Пупкина и предлагает ему главную роль в будущем голливудском блокбастере. «Два миллиона долларов, съёмки в Майами, полный пансион, гостиница люкс с условием «Всё включено». Четыре месяца съёмок».

Пупкин: – А когда начало съёмок?

Продюсер: – С начала декабря.

Пупкин: – Позвольте!!! Но это значит – я ЁЛКИ пропущу! Ищите другого дурака!!!

Действительно, ёлочная кампания весь год кормит. И дирекцию театров, и актёров. Во многих театрах и сегодня актёры стараются попасть в команду «зайчиков», «кикимор», «Бабы-яги» с «Кощеем Бессмертным». Дополнительная оплата за каждую ёлку, которых по три-четыре в день. Пол-декабря и пол-января. После такого марафона актёры запросто раздают долги, выравнивают кредиты, покупают своим детям сотовые телефоны.

Автор этих строк «отморозил» Дедом Морозом несколько десятков ёлочных кампаний. Так что – в теме! Почётный Отморозок России!!!

«Морозил» и в этом году в одном из театров.

И вот что я за эти годы заметил: дети меняются! В начале восьмидесятых, вместе со всеобщим брежневским пофигизмом и пьянством, дети уже к первому классу школы переставали верить в Деда Мороза. Дошкольники ещё приходили на ёлки в маскарадных костюмах. Школьники же гордо и категорически стояли в сторонке, дожидаясь выдачи новогодних подарков от профсоюзной организации родителей. На Урале, где я морозил в те времена, один мандарин можно было съесть только один раз в году и только из новогоднего кулька. Дети съедали его вместе с кожурой.

К концу восьмидесятых, с появлением всяких «Марсов» и «Сникерсов», а также богатеньких «новых русских», на ёлках появилась финансовая возможность вручать детям призы за костюмы, стишки, загадки. И школьники преобразились. Стали надевать маскарадные костюмы, заигрывать с Дедом Морозом.

Пропущу девяностые. Это были годы выживания. Театры банкротились. Актёры разбегались торговать на рынках, «челночили» по Турциям и Польшам. Детей водили на ёлки родители из-под палки. Над Дедом Морозом школьники ехидничали, дёргали за бороду и постоянно подкалывали. Тихий ужас!

А что сегодня? А сегодня дети снова верят в Деда Мороза! Самые маленькие на новогодних утренниках были в красивых костюмах и заглядывали в мои глаза с восторгом! Все хотели сфотографироваться, подержаться за рукавичку. А уж если погладишь и обнимешь, так вообще из их глаз искры летят! И даже школьники как-то стали относиться с уважением и пиитетом. Хоть и проскальзывали всё же дежурные подколы: «А почему у вас нос красный? А?!» – Намекая на всеобщее мнение про алкоголезависимость надомных Дедов Морозов, хотя у профессиональных артистов, поверьте, с этим проблем нет и быть не может.

Для чего я это пишу? Сейчас объясню.

Остался на душе большой груз. Не даёт он мне покоя.

А произошло вот что. Я, Дед Мороз, накануне Нового года вышел после спектакля со Снегурочкой фотографироваться с детьми у ёлки. Одна худенькая девочка стояла в сторонке, смотрела на меня, а потом попросилась что-то мне сказать. И прошептала, стараясь говорить на ушко, чтоб никто не слышал:

– Дедушка Мороз! А ты любое желание можешь исполнить?

– Что в моих силах, конечно, смогу! – чтоб не разочаровать ребёнка, ответил я. Мысленно пошарив по своим карманам в поисках конфеты или шоколадки. Что ещё может желать такая крохотуля?

– Сделай так, чтоб мои папа и мама помирились. Пожалуйста!

– Я очень постараюсь! – пообещал я девочке и поспешил за кулисы, чтоб прилюдно не разрыдаться…

Уважаемые поссорившиеся друг с другом родители! Может, это была ваша дочка? Пусть её желание сбудется, и наши дети как можно дольше верят в Деда Мороза!

Сергей КАЩЕЕВ.