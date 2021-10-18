До свиданья, сокол, здравствуй, свиристель! Осенний перелет пернатых в теплые края задерживается

В птичьем царстве очевидное замешательство насчет сроков осеннего перелета в теплые края на зимовку. Видно, что птицы не торопятся лететь на юг, задерживаются на Сахалине или стартуют значительно позже обычного – на неделю, а то и на все 10 дней.

Постоянный консультант «Советского Сахалина», биолог-охотовед и член сахалинского отделения Русского географического общества Андрей Здориков настаивает на своей версии происходящего – во всем «виновато» изменение климата.

Показательна картина с перелетом гусей. Первых, таежных гуменников, на западном побережье юга Сахалина видели еще в конце августа. Их было немного. Птицы отправились в перелет в такую раннюю пору не из-за наступавших холодов, а из-за масштабных лесных пожаров, бушевавших в Якутии, на Чукотке и Камчатке. За гуменниками потянулись и другие гуси, в частности белолобые. В первой декаде сентября их видели на юге Сахалина на полях у села Старорусского и в Корсаковском районе.

С наступлением ночных холодов на дальневосточном севере в путь через Сахалин отправились тундровый гуменник, белолобый и другие виды гусей. Хотя в прежние годы пик перелета приходился на 24 – 26 сентября.

Между прочим, пернатые для себя умеют составлять прогноз погоды, чувствуют наступление холодов за неделю, а то и полторы.

На западном побережье в северной части Сахалина очевидцы недавно видели одиночных лебедей – кликунов и малых тундровых. Что их позвало в путь? Ведь основной перелет у этих краснокнижных птиц происходит гораздо позже, в ноябре. Недаром народная пословица гласит: «Лебедь на крыльях зиму несет». Действительно, стартовать на юг им еще рановато, сейчас у лебедей небольшие кормовые миграции.

Не очень-то торопились с перелетом стрижи. В Южно-Сахалинске еще утром 27 сентября их можно было увидеть, а к полудню все как один исчезли, но через несколько дней вернулись. Птицы чувствовали приближение грозовых фронтов, вот и смещались в соседние районы от непогоды.

И лишь 3 октября попрощались с островом. Хотя в прежние годы стрижи снимались с места 24 – 25 сентября.

Улетают мелкие пернатые, за которыми следуют хищники: ястребы-перепелятники и мелкие соколы – дербники, чеглоки, сапсаны.

Охотники расстроены: явно задерживается массовый перелет уток. На начало октября еще не видно больших скоплений на озерах. Ожидаем прилета оливковых и бурых дроздов, щуров, обыкновенного и амурского свиристелей, а возможно, и рыжеухих бюль-бюлей. Эти колоритные пернатые будут находиться в Южно-Сахалинске до тех пор, пока не склюют всю рябину, – вплоть до декабря.

Ярослав САФОНОВ.

P. S. В начале июня Андрей Здориков поделился своими мыслями относительно погоды, основанными на наблюдениях за поведением пернатых. По его прогнозу, осень обещала быть теплой с продолжительным благоприятным периодом. Собственно, так оно и складывается, прогноз оказался верным. А весной, как сообщал «Советский Сахалин», перелетные птицы побили все рекорды по срокам прилета на Сахалин, прибыв на остров раньше обычного.