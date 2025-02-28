До завершения регистрации на XXVI Сахалинский лыжный марафон памяти И. П. Фархутдинова остается 5 дней

Организаторы XXVI Сахалинского лыжного марафона выходят на финишную прямую по подготовке. Сегодня они побывали на месте финиша и определили места расположения зоны питания, выдачи вещей после финиша и награждения.

– В связи с погодными условиями и соблюдением норм безопасности оргкомитет принял решение перенести зону финиша, – рассказывает директор марафона Михаил Шамсутдинов. – Сегодня мы находимся на месте финиша, на улице Венская, 5. Он здесь был три года назад. Мы постараемся сделать его максимально комфортным для спортсменов. Здесь же будет зона питания, и можно будет забрать вещи.

Завтра технические специалисты выходят на заключительные работы перед стартом марафона на 57 км трассы.

6 марта будут готовы спортивные городки.

– С 5 марта мы начинаем выдачу стартовых номеров. В этом году заблаговременно привезли всю необходимую сувенирную продукцию. Также на месте можно будет оформить страховку, чтобы никуда не ездить, – говорит Михаил Шамсутдинов.- Остается совсем немного времени до завершения регистрации. На данный момент мы приближаемся к 1000 участникам в первый день старта. Хочу сказать спасибо всей команде марафона за их труд.

Стартовые номера будут выдавать на биатлонном комплексе «Триумф» с 5 по 7 марта с 10:00 до 20:00. Там же будет установлена фотозона с именами всех участников марафона.

Старт марафона, по традиции, состоится в поселке Лесное. Участников до места доставят шатлы. Их расписание и места сбора организаторы сообщат дополнительно.

Напомним, регистрация проходит на сайте XXVI Сахалинский лыжный марафон Для юных участников и тех, кто побежит 5 км регистрация проходит https://orgeo.ru/event/info/39720

Участники пробегут 50 и 30 км свободным и классическим стилями. Трасса марафона проходит вдоль берега моря и из точки в точку.

Напомним, участие в марафоне примет Олимпийский чемпион Александр Легков, бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года Анастасия Кулешова, чемпион России Алексей Шемякин, сообщает пресс-служба сахалинского лыжного марафона.