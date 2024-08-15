Добавленная экология. На Сахалине запустят переработку картона

Производственная линия должна заработать уже в следующем году. Сейчас все картонные изделия отправляют с Сахалина на материк, там перерабатывают, а потом снова везут на остров со значительной добавленной стоимостью, рассказал генеральный директор компании-инвестора «Айлэнд Дженерал Сервисез», резидент ТОР «Южная» Сергей Попсуев. В скором времени ситуация изменится.

На закупленном уже оборудовании российского производства планируется выпускать более 10 млн изделий в год.

– В последующем мощность можно увеличить в два раза, до 20 миллионов изделий в год. Это будет экологически чистое производство, без выброса вредных веществ в атмосферу, – пояснил Сергей Попсуев.

Площадь завода – 9 560 кв. метров. На нём сразу же начнут производить востребованный в разных отраслях товар. В частности, одноразовые «утки» для лежачих больных, лотки для стерилизации медицинских инструментов.

Сельское хозяйство получит удобную упаковку для овощей, бугорчатые прокладки для яиц, яйцебоксы. На предприятии станут выпускать одноразовую посуду – она более практичная и экологичная по сравнению с пластиковой.

Руководство компании намеревается в среднесрочной перспективе заняться проектированием нового оборудования. Это даст возможность полного отказа от пластика. Для экологии региона, со всех сторон окружённого водой, это весьма значимо. Производимый товар может заинтересовать и бизнес с Большой земли. Одноразовую посуду, сделанную из картона, можно снова пускать в переработку. Одноразовые медицинские изделия после использования можно без опасений отправлять на свалку, они не выделяют вредных веществ.

Как пояснил гендиректор компании-инвестора Сергей Попсуев, местного сырья для работы более чем достаточно. Для начала его будут брать у нефтегазовых компаний, с которыми компания давно сотрудничает. Заключены договоры с несколькими торговыми сетями южных районов Сахалина. Впоследствии география поставок расширится, картон можно будет возить со всего острова.

Само производство расположится на территории многофункционального логистического центра, оснащённого современным оборудованием для обработки, перевозки, хранения и учёта грузов. В следующем году он появится в весьма удобном месте – возле села Троицкое Анивского района, недалеко от областного центра, на оптимальном расстоянии от основных потребителей. Новая объездная дорога, которая пройдёт в непосредственной близости от логистического центра, соединит объект с федеральной трассой Южно-Сахалинск – Оха. Доставка грузов в районы Сахалина станет более удобной и быстрой, и в целом увеличится грузопоток между островным регионом и материком. По словам главы области Валерия Лимаренко, с запуском логистического центра на Сахалин смогут зайти федеральные торговые сети. Эффективнее станет работа и сахалинских предприятий.

Григорий РОСТОВЦЕВ.