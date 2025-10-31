Добежать, дойти, доползти до вершины. В Южно-Сахалинске состоялся ночной забег на трамплин К-70

31 октября состоялось массовое спортивное мероприятие любителей бега — «Ночной забег К-70». Проводилось оно на трамплинном комплексе «Высота», который является самым мощным на Дальнем Востоке. Участие в покорении трамплина К-70 приняли более 140 человек в возрасте от 18 лет до 60+. Соревнования проводились по программе масс-старта.

На торжественном открытии соревнований спортсменов приветствовала заместитель министра спорта Сахалинской области Светлана Ходюш. Она отметила, что «Ночной забег К-70» проводится по госпрограмме «Спорт России» при поддержке министерства спорта Сахалинской области. Всем участникам соревнований замминистра пожелала честной борьбы при покорении трамплина и главное — добежать до финиша, преодолев усталость и желание сойти с дистанции.

В ночное время трамплинный комплекс «Высота» необычайно красив. Бежать вверх по подсвеченному спортсооружению, покрытому специальной веревочной сетью, очень непросто. Однако красота и массовость участников придает этому старту особый колорит и настроение, которое невозможно описать, а только необходимо самому прочувствовать.

Открывал праздник спорта массовый забег. Участники должны были покорить высоту до трамплина. На финише каждый спортсмен получал диплом участника.

Было очень тяжело, — рассказывал Александр. -Особенно участок от 90 до 40 метров. Казалось бы, всего 50 метров надо преодолеть, но крутизна подъема и очень скользкое покрытие горы делали свое «чёрное» дело. Если бы не специальное веревочная сеть, мне кажется, никто из участников не смог бы добраться до финиша.

После финиша последнего участника первого старта в борьбу вступили профессиональные спортсмены, продвинутые любители бега и те, кто впервые вышел на старт, чтобы покорить К-70.

Самыми трудными для всех участников были последние 15 — 20 метров дистанции на вершину трамплина, откуда стартуют летающие лыжники. Преодолев невероятную усталость, практически все спортсмены добежали, а многие просто дошли до заветной вершины и в награду за это каждый получил памятную медаль.

Самое же главное, все покорили К-70 и смогли полюбоваться видом ночного Южно-Сахалинска с высоты птичьего полета и сказать себе: «Я смог или смогла это сделать».

На лицах видна была усталость от преодоления довольно сложных 300 метров в гору, но все глаза участников соревнований светились радостью.

И понять их мог только тот, кто сам выходил на старт соревнований и, преодолевая сложнейшую дистанцию, добегал, доходил, а порой просто доползал до заветного финиша.

Среди участников ночного забега был и директор спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта Михаил Шамсутдинов. Он покорил К-70 и был награжден памятной медалью.

Победителем среди женщин стала Мария Анфёрова, рядом с ней на подиуме стояли Марина Черноусова и Мария Мельникова. У мужчин до золотой медали добежал Лев Выходов, серебро у Евгения Валиева. Замкнул тройку призеров Дмитрий Котенев.

Эстафету выиграла команда «Эдельвейс». «Адреналин» уступил победителям 0,8 секунды. Коллектив «Elen И ребята» пополнили свою коллекцию спортивных наград бронзовыми медалями.

