Добрая земля – добрые всходы. Днем раньше посеешь, неделей раньше пожнешь

На растущую Луну в так называемые «женские» дни (среду, пятницу и субботу) будем сеять томаты ранних низкорослых сортов. Всходы появятся на 5 – 8 день и не будут нуждаться в пикировке, в отличие от рассады среднеспелых и поздних сортов томатов.

На этих растениях уже появилось по 1 – 2 листочка, так что пора готовить для пикировки плодородную почву с биогумусом.

Если земля тяжелая, добавьте перегной, а также стакан древесной золы или 30 г мочевины на ведро грунта. Можно применить сложные удобрения – фертику или диаммофоску (полстакана на ведро почвы). Перед пикировкой землю в плошке с рассадой пролейте теплой водой, чтобы легче было извлекать растения.

В торфоперегнойных горшочках или иной таре с плодородной влажной землей указательным пальцем делаем углубления до самого донышка. Карандашом либо пальцем осторожно подкапываем по одному растению из плошки. Укладываем его на середину указательного пальца и опускаем в ямку, слегка прижимая внизу к стенке отверстия.

Пересаженные сеянцы аккуратно присыпаем почвой и определяем их в затененное место на 5 – 10 дней. Как только рассада приживется (вы заметите это по окрепшим листочкам), поставьте ее к окну. В затемненном помещении используйте для подсвечивания люминесцентную лампу. Сначала поддерживайте температуру в пределах 25 – 28 градусов. В дальнейшем чаще открывайте фрамуги и форточки, закаляйте рассаду при температуре 15 – 18 градусов. Но ночью сеянцам должно быть тепло. Поливайте их умеренно.

Некоторые огородники снижают температуру воздуха до 12 градусов, тогда листочки рассады томатов обретают фиолетово-красный оттенок. Это признак того, что в таких условиях они не усваивают фосфор и азот. Зато рассада не перерастает и хорошо приживается на новом месте, где вскоре восполняет дефицит этих химических элементов.

Светло-зеленые листочки сеянцев сигналят о дефиците азота. В этом случае лучшей подкормкой будет раствор 1 л навоза в ведре воды. Если нет органики, воспользуйтесь мочевиной или аммиачной селитрой.

Продолжается посев перцев и баклажанов. Пикировать их будете точно так же, как и томаты. Только будьте предельно аккуратны в работе с хрупкими и нежными растениями. Помните: они любят свет, тепло и влагу. Чаще проверяйте, не завелся ли на всходах паутинный клещ, он любит расселяться на этих культурах.

В первой половине апреля (за 50 – 60 дней до посадки в открытый грунт) посейте в плошки раннюю капусту. На ведро плодородной дерновой огородной почвы добавьте 5 г мочевины, 20 г двойного суперфосфата, 6 г калийной соли, 30 – 40 г извести. Все перемешайте, и пусть эта смесь постоит с неделю и хорошо прогреется. Семена ранней капусты высевайте во влажную почву, иначе будут поздние всходы.

При выращивании рассады следите за тем, чтобы она получала много света. При отсутствии люминесцентной лампы как отражающую поверхность используйте оцинкованное железо или фольгу, установив их напротив окна. Сеянцы поливайте умеренно. В дальнейшем пикировать всходы капусты будете так, как и рассаду томатов.

При яровизации картофеля не допускайте смешения сортов, иначе и уход за посадками будет сложным, возникнут проблемы со сбором урожая и его хранением. Распознать пересортицу можно по цвету ростков на клубнях, так что отделяйте светлые от фиолетовых.

Для ускорения всхожести лука-чернушки на два дня замочите его в теплой воде и периодически сливайте ее. На третий день посадите чернушку на рассаду, соблюдая между луковичками расстояние в 1 см, а между рядками – в 3 см. Хороши такие сорта репчатого лука, как «эксибишен», «штуттгартен», «ред барон» и другие. С появлением всходов определите лучок на балкон, он не боится пониженных температур.

Приобретая семена огурцов, отдавайте предпочтение сортам, устойчивым к заболеваниям антракнозом, ложномучнистой и мучнистой росой. Это «муравей», «кузнечик», «емеля», «мазай», «кураж», «султан», «сын полка», «мотылек», «малышок», «алладдин» и другие. Непременно приобретите хотя бы один пчелоопыляемый сорт зеленцов. Это могут быть «журавленок», «аннушка», «единство», «княжна», «антошка», «бирюса», «цезарь» и другие.

Если на ростках георгинов проявились болезне­творные пятнышки, клубни надо сбрызнуть актеликом. Гладиолусы с признаками заболеваний лучше обработать каким-либо фунгицидом.

Покупая семена цветов в магазине, обращайте внимание на сроки годности. К примеру, у дельфиниума и астр годность посадочного материала всего лишь год.

На дачных участках ворошите снег, набросайте его в теплицы, чтобы напитать землю целебной влагой. В саду устраняйте поломы и готовьте материал для апрельских прививок на фруктовых деревьях.

Валентина Косенкова, агроном.

Досье

Редис «всесезонный» (от фирмы «Сибирский сад»)

Это раннеспелый универсальный сорт для открытого и защищенного грунта. Сорт устойчив к цветушности, его можно сеять до поздней осени. Корнеплоды округлые, ярко-красного цвета. Мякоть белая, нежная, сочная, не горькая.

Редис «клюква в сахаре» (от фирмы «Гавриш»)

Скороспелый (20 – 25 дней от всходов до спелости), урожайный сорт. Корнеплоды красные, округлые, крупные, до 4 – 5 см в диаметре. Кожица тонкая. Мякоть белая, нежная, слабоострого вкуса.

Редис «скороспелка нежная» (от ООО «Агрофирма «Аэлита»)

Это ультраскороспелый сорт, один из лидеров на рынке ранней продукции. От всходов до уборки ему требуется 16 – 18 дней. Корнеплоды гладкие, с тоненьким хвостиком. Мякоть белоснежная, хрустящая, сочная. Вкус умеренно острый, со сладостью. Сорт устойчив к цветушности и растрескиванию корнеплодов.

Салат «сорванец» (от фирмы «Аэлита»)

Отличный скороспелый сорт для открытого грунта и теплиц любого типа. Долго не перерастает. Розетка компактная, листья хрустящие, имеют аппетитный вид и нежный вкус.

Салат «тайфун» (от агрохолдинга «Поиск»)

Отличается быстрым ростом. Среднеспелый сорт. Листовой. Лист крупный, зеленый. Вкус хороший. «Тайфун» устойчив к цветушности.

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