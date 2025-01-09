Добро пожаловать в театр Пушкина!

Тот, кто в эти дни переступит порог областного художественного музея, сможет ознакомиться с работами известных живописцев из фондов Всероссийского музея имени А. С. Пушкина. С конца XIX и начала XX века художники создавали эскизы декораций и сценических костюмов к постановкам произведений классика, таких как «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Руслан и Людмила», «Сказка о золотом петушке»…

Интересно видеть варианты театральных образов и сценографии, рождённые художественным воображением Константина Юона и Александра Бенуа, Игоря Иванова и Ивана Алексеева, Александра Головина и Александра Блэка, Евгения Чемодурова и Ивана Билибина…

Чаще всего писанные гуашью эскизы появлялись на бумаге, наклеенной на картон. Иногда для рисования пером и для письма художники применяли орешковые чернила. Они были отменного качества, легко сходили с пера, не выгорали на свету, а, наоборот, становились ярче.

Среди экспонатов – образцы домашнего детского картонажного театра, в котором оживали персонажи сказок Пушкина. Один из них датирован 1901 годом. Такие настольные игры в конце XIX – начале XX веков не только развлекали, но и воспитывали и обучали детвору.

В выставочных залах представлена также графическая Пушкиниана современных мастеров, обращавшихся к творческому наследию и личности поэта. Демонстрируются старинные предметы из фондов областного художественного музея, «работающие» на идею выставки «Пушкин и театр».

По национальному проекту «Культура» аналогичные передвижные экспозиции в минувшем году путешествовали по многим городам огромной России. И важно, что Сахалин в этом плане не стал исключением.

Людмила Артёмова.