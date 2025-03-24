Добьём раненого немецкого зверя. Письма с передовой

Боевой пламенный привет с фронта труженикам Советского Сахалина! Здравствуйте, дорогие товарищи-земляки! Наша доблестная Красная Армия, закалившаяся в жестоких боях за Родину, наголову разбила хвалёную «непобедимую» немецкую армию и перенесла бремя войны на территорию Германии. Подлый враг завыл предсмертным воем в петле, накинутой нами с востока, а нашими союзниками — с запада. Последний удар — и мы затянем петлю на горле гитлеровцев, раз и навсегда покончим с врагом человечества — фашизмом.

Ускорим же победу над врагом: вы – новыми успехами в труде, а мы — боевыми подвигами на фронте. Клянусь вам, своим землякам, сполна отомстить фашистам за смерть, за кровь, муки и слёзы наших людей, за разрушенные и сожжённые наши города и сёла, за угнанных в рабство девушек и юношей нашей Советской страны и за свои семь ранений, полученных в боях за свободу и независимость Родины.

Мы добьём раненого немецкого зверя в его собственной берлоге и водрузим знамя победы над Берлином.

Ваш земляк, дважды орденоносец, гвардии лейтенант Прокофий Григорьевич Ермашов.

Мой адрес: полевая почта № 05901-У, 2-й Белорусский фронт.

В этот день 80 лет назад

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели городами Папа и Девечер в Венгрии – крупными узлами дорог и сильными опорными пунктами немцев, прикрывающими пути к границам Австрии.

Войска 2-го Украинского фронта овладели в Чехословакии городом Банска Бистрица, а также заняли более 50 других населённых пунктов.

Юго-западнее Кёнигсберга войска 3-го Белорусского фронта завершили ликвидацию группы войск противника, прижатой к заливу Фриш Гаф. Наши части переправились через реку Банау и овладели портом Розенберг. Противник в беспорядке отступает, бросая технику и вооружение.

За 25 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 180 немецких танков и самоходок, сбито 37 самолётов противника, в Данцигской бухте наша авиация потопила два парохода, три катера и пять барж.

Тыл – фронту

Коллектив совхоза «Пильво» (директор тов. Дорофиевич) полностью выполнил план вывозки навоза и на поля, и на парники. Заканчивается ремонт парниковых рам, очищены котлованы.

Широкопадинский рыбокомбинат активно готовится к весенне-летней путине. За зиму в кружках техминимума и на курсах подготовили шкиперов, мотористов, капитанов, механиков и ловцов. Мотористы закреплены за своими моторами, сами их ремонтируют под руководством линейных механиков тт. Киселёва, Мышкина. Лесорубы комбината заготовили лес для строительства пристаней, бочковой и ящичной тары. На выработке бочек по-фронтовому работают лучшие бондари предприятия тт. Сыровацкий, Лёгенький и Ботунов (завод «Пильво»), Шустов, Бондаренко и Ершов (рыбозавод «Широкая Падь»), Мосейкин, Лапин и Пичида («Моссия»).

В Александровской судоремонтной мастерской Сахгосрыбтреста для литейного цеха не хватало чёрных и цветных металлов. Агитатор тов. Курицын создал бригаду, и за короткое время было собрано 1500 кг чёрного металла. Коммунист-агитатор тов. Белошицкий организовал сбор старых болтов, гвоздей, костылей. Везде ввели строгую экономию.

В результате было сэкономлено 400 кг бронзы, 18 кг олова, 200 кг баббита. Реставрировано изношенных деталей на 5500 рублей, инструмента – на 16 000 рублей, изготовлено нового – на 6000 рублей.

Кружки санитаров

Во многих учреждениях, предприятиях и школах Александровска организованы и работают кружки санитаров. Многие из них уже закончили свою программу. Успешно прошли зачёты в коллективе столовой № 7 Александровского порта. Здесь 18 человек получили право на оказание первой медицинской помощи пострадавшему. 205 мальчиков и девочек 17-й школы сдали нормы на значок «Юный санитар».

Приступила к занятиям санитарная дружина при Александровском педагогическом училище. 34 человека пройдут 230-часовую учебную программу и получат права медсестёр.