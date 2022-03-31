Доедем до «Рая»? Первоапрельское настроение

Люблю ездить в общественном пассажирском транспорте. Вот где можно изучать нравы и характеры людей!

Часто конфликты разгораются на пустом месте, и пассажиры включаются в них, организуются чуть ли не собрания на колесах. Случается и мирное обсуждение новостей, актуальных проблем, но чаще, конечно, это общение негативное.

А три дня назад я участвовала в коллективной психотерапии смехом в обычном рейсовом автобусе. Люди, видимо, соскучились по хорошему настроению, шуткам, и одна нехитрая фраза взорвала салон.

На очередной остановке в автобус зашла женщина и спросила водителя: «До «Октября» доеду?». Всем было понятно, что она имела в виду кинотеатр, но нашелся пассажир с большим чувством юмора, который ответил: «Еще в марте будете на месте».

Когда до всех дошло, как перевернул вопрос этот пассажир, раздался смех.

А когда через две-три остановки от очередного «свежего» пассажира последовал тот же вопрос: «До «Октября» доеду?», – все просто упали со смеху. Казалось, смеяться было не с чего, но почва была уже подготовлена.

Не раз была свидетелем комичных ситуаций, когда пассажиры интересуются у водителей автобусов: «Я до «Рая» доеду?» или «А до «Рая» довезете?» (есть такой торговый центр на проспекте Мира).

Я вспоминала эти случаи, и они поднимали мне настроение, вот я и решила поделиться им с читателями.

Ирина ШПАК, г. Южно-Сахалинск.