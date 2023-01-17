Доктора Холмской ЦРБ в ближайшие пять месяцев проведут в селах 10 выездных приемов

Руководство Холмской Центральной районной больницы утвердило график выездов специалистов в лечебно-профилактические учреждения сел района. В составе группы медиков будут работать гинеколог, эндокринолог, невролог, хирург, офтальмолог, кардиолог, психиатр и оториноларинголог.

— Врачи должны посетить шесть сел, расположенных в границах Холмского городского округа. Так, в Яблочном специалисты будут принимать детей и взрослых 15 февраля и 17 мая, в Чехове – 15 марта и 28 июня, в Правде — 29 марта. В Костромском врачи побывают 5 апреля и 31 мая, в Чапланово – 12 апреля и 21 июня. Пятиречье они посетят 7 июня. Причем прием будет проводиться только для взрослых пациентов, — сообщили корреспонденту в ЦРБ.

Отдельно разработан план-график проведения профилактических осмотров детей по участкам. Всего будет обследовано свыше 6,5 ребятишек.

Евгения Дмитриева.