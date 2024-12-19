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Долги корпоративных клиентов Сахалинэнергосбыта превысили 1,3 млрд рублей

Задолженность корпоративных клиентов филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» на начало декабря 2024 года превысила 1,3 млрд рублей. Энергетики намерены до конца года усилить меры к неплательщикам, включая принудительное взыскание долгов через суд и введение режима ограничений в подаче электроэнергии на объекты должников.

Самые крупные просроченные долги на 01.12.2024 г. числились за предприятиями жилищно-коммунального хозяйства региона — 234,6 млн рублей. У предприятий, финансируемых из бюджетов различных уровней, долги достигли 109,7 млн рублей. Промышленные предприятия Сахалина за потреблённую электроэнергию задолжали более 74,4 млн рублей.

Среди корпоративных клиентов, регулярно нарушающих исполнение условий договоров энергоснабжения в части сроков оплаты, десятки предприятий. В их числе МКП ЖКХ УГО (Углегорский район) с долгом более 12,4 млн рублей. Не удаётся решить вопрос погашения долга с муниципалитетом, органы власти практически не реагируют на проблемы предприятия. Адекватных мер по урегулированию в районе проблем с долгами предприятий ЖКХ не принимается.

Ещё один должник-миллионник — МУП «Тепловик» (Тымовский район). Долг за потреблённую электроэнергию превышает 12,6 млн рублей. С октября текущего года на объекты предприятия введены ограничения в энергоснабжении. Должнику направлено уведомление (банковская гарантия).

Среди промышленных предприятий самый крупный долг у ООО «Сахагрострой» – свыше 4,5 млн рублей. Вся задолженность взыскивается в судебном порядке: в настоящее время получены исполнительные листы на сумму более 3,2 млн рублей.

Всего же в 2024 году юристами Сахалинэнергосбыта в суд было подано 437 исков на общую сумму 76,9 млн рублей. Получено 502 решения суда (с учётом периодов прошлых лет) о принудительном взыскании долгов с неплательщиков на 76,3 млн рублей. В настоящее время в судах находится ещё 54 иска на 12,7 млн рублей. Всего же в этом году по исполнительному производству Сахалинэнергосбыт взыскал с должников – корпоративных клиентов более 49,6 млн рублей.

К неплательщикам, которые не реагируют на уведомления и не идут на переговоры для решения вопросов задолженности, энергетики, действуя в рамках законодательства, принимают более серьёзные меры. В текущем году было введено порядка 160 ограничений режима потребления электроэнергии. Сахалинским управлением Ростехнадзора приняты к рассмотрению заявления о привлечении к административной ответственности ряда предприятий-неплательщиков по ст. 9.22 КоАП РФ.

В отношении потребителей, ограничение режима энергопотребления которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, выдвигаются требования исполнить обязательства перед энергокомпанией путём предоставления банковских гарантий. За непредоставление гарантии либо нарушение порядка её предоставления должники привлекаются к административной ответственности в виде штрафа для юридических лиц от 100 000 до 300 000 рублей, для должностных лиц от 40 000 до 100 000 рублей либо дисквалификации на срок от 2 до 3 лет.

Сахалинэнергосбыт напоминает клиентам – юридическим лицам о необходимости соблюдать условия договоров энергоснабжения в части оплаты. Их игнорирование может стать причиной ограничений в подаче ресурса, а также привлечения должностных лиц и предприятий к административной ответственности.

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».

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