Долгий путь на берег. Судьба экипажа судна «Арго» остается неясной

Кто может – пытается выбраться из Пусана в Россию за свои деньги. Другие ждут решения владельцев плавсредства.

Напомним, в начале января сахалинское судно вышло из Корсакова в Пусан для выгрузки краба и прохождения ремонта. Все шло по плану, а затем «Арго» не выпустили из порта. Вполне возможно, по причине того, что фирма-владелец «Прайд» (Южно-Сахалинск) не смогла оплатить работы.

О сложившейся ситуации мы рассказывали в материале «Сахалинские пленники» (номер «Советского Сахалина» от 5 апреля 2022 года).

Узнать мнение руководства при подготовке статьи не удалось: телефоны компании не отвечали. На днях все же получилось связаться с одним из топ-менеджеров, Игорем Олеговичем (фамилия его, судя по рассказам членов экипажа, Ювко, но сам он ее не называл).

Собеседник сразу сказал, что его фирму без конца проверяют по жалобам и он устал говорить одно и то же.

Итак, по версии руководства, у «Арго» была задача сдать партию выловленного краба в Пусане, что и было сделано.

А дальше началась спецоперация на Украине, из-за нее Запад ввел санкции против нашей страны.

– Рынок этого морепродукта обрушился, – пояснил менеджер «Прайда». – Именно поэтому «Арго» остается в Пусане на рейде. Мы ищем решение, как поступить в такой ситуации. Зарплата между тем регулярно переводится. Но при этом некоторые члены экипажа отказываются выполнять свои обязанности на судне. Об этом регулярно поступают рапорты от капитана.

По словам Игоря Олеговича, некоторые просто пьют – покупают дешевую местную водку, которую привозят торговцы на мелких суденышках.

– При всем при этом зарплата будет перечисляться всем – и тем, кто самоустранился, и тем, кто продолжает выполнять свои обязанности, – пояснил менеджер. – А уже потом, на берегу, компания предъявит к нарушителям дисциплины претензии. Хочу напомнить, что тем, кто хотел списаться, фирма пошла навстречу и организовала выезд двоих членов экипажа во Владивосток через Ближний Восток и Москву.

Один из тех, кто находится сейчас на судне, матрос Павел Лукьянов, через мессенджер рассказал, что сейчас ему и еще троим коллегам удалось купить за свой счет билеты из Кореи до Владивостока на 20 апреля. Остальные восемь остаются на «Арго». Судно обещают в скором времени поставить к причалу, а потом загрузить и отправить на снабжение плавсредств, которые ведут рыбный промысел в российских водах.

– Вроде бы к решению нашего вопроса подключилось российское диппредставительство в Корее, – рассказал Лукьянов. – Надеемся, что с их помощью нас доставят катером с рейда на берег и потом в аэропорт. Но, честно говоря, тревога остается.

Картина становится понятной. Тем не менее некоторые моменты остаются неясными. Почему в Пусанском порту отказываются полноценно обслуживать «Арго»? И были ли у судовладельца какие-то долги перед портом?

Соответствует ли размер зарплаты экипажу тому, что обещали при найме? Напомним, Павел Лукьянов утверждает, что при приеме на работу в фирме ему обещали 27 долларов суточных, свыше тысячи долларов за перегрузку краба. Но на карту матроса всего дважды пришло по 13 тысяч рублей. Да и утверждения руководства «Прайда» о том, что часть экипажа отлынивает от работы и пьянствует, по его словам, тоже не соответствуют истинному положению дел.

Нельзя не сказать о списанных на берег и отправленных домой, во Владивосток, двоих членах экипажа. Один из них, 55-летний старший механик, по словам Павла Лукьянова, давно жаловался на ухудшение здоровья. Отправили его в Россию не сразу. Через несколько дней после возвращения он умер. Не исключено, что из-за задержки в оказании специализированной медицинской помощи.

Но задать эти вопросы Игорю Олеговичу журналисту не удалось – разговор неожиданно прервался, а при попытках дозвониться снова включался автоответчик. Не получилось даже уточнить его фамилию и должность.

А номера телефонов гендиректора Евгении Енгалычевой по-прежнему недоступны.

Сергей РЯБОВ.