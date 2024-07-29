Долгий путь одной книги. Литературное краеведение

«27 июня гулял по китайскому городу Айгуну», – такую фразу можно было бы увидеть сегодня в любой из социальных сетей. Правда, Айгунь сейчас называется Айхэем и находится недалеко от города Хэйхэ (северный Китай). Но слова об Айгуне были написаны не в нашем столетии, а ещё в 1890 году. Их автор – Чехов, рассказывавший своим родным, как продвигается его поездка в сторону Сахалина. Да, у известного на весь мир писателя по дороге на наш остров была возможность побывать в Китае!

К эпизодическим образам китайцев Чехов обращался в своём творчестве, а в письмах отмечал, что китайцы «добродушнейший народ», «ужасно вежливый народ», «одеваются бедно, но красиво, едят вкусно, с церемониями».

«Остров Сахалин» Чехова в Китае известен в нескольких переводах: самый первый был сделан в Харбине в 1980 году Дяо Шаохуа (1934 – 2001) и Цзян Чанбинем (1935 – 2009). Позже этот перевод многократно переиздавался, в том числе и в Пекине. Два пекинских издания чеховской книги хранятся в собрании литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин». А вот очередное переиздание чеховского перевода, появившегося в январе 2022 года, только-только добралось до Сахалина.

Выпускница СахГУ, уроженка города Далянь У Сяосюань передала на остров чеховскую книгу. Правда, книге пришлось проделать большой путь: из Даляня в Москву, а уже оттуда самолётом до Южно-Сахалинска. У Сяосюань писала выпускную квалификационную работу о восприятии китайцами «сахалинских» произведений Чехова: а это не только самая известная книга, но рассказы «Гусев», «Убийство» и др. Сегодня девушка учится в магистратуре МГУ им. М. В. Ломоносова, но по-прежнему поддерживает связь со своей альма-матер.

А недавно при посещении Третьяковской галереи У Сяосюань отыскала там портрет Чехова кисти Осипа Браза. Тот самый портрет, который в прошлом году побывал на Сахалине. Вот такие истории случаются с теми, кто любит и ценит русскую литературу.

Приехавшая на Сахалин книга Чехова в ближайшее время попадёт в коллекцию островного музея, посвящённого русскому писателю. И, кстати, в собрании литературно-художественного музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» хранятся десятки чеховских изданий на разных языках мира.

Елена ИКОННИКОВА.