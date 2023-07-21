Долгосрочные планы развития пяти городов ДФО будут утверждены Правительством до начала ВЭФ-2023

В Правительстве России обсудили утверждение долгосрочных планов комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинска, Улан-Удэ, Читы, Северобайкальска, Тынды на период до 2030 года, которые обеспечат реализацию мастер-планов этих пяти дальневосточных городов.

Согласительное совещание с ответственными федеральными министерствами и ведомствами провёл Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Решение о реновации городов Дальнего Востока принято Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным на VI Восточном экономическом форуме. По поручению главы государства идёт разработка мастер-планов для 25 дальневосточных городов. В список вошли все столицы субъектов Российской Федерации, расположенные в Дальневосточном федеральном округе, а также города с численностью населения более 50 тыс. человек.

Реализация этого масштабного проекта позволит сделать города комфортными, улучшить качество жизни людей, привлечь туристов, а также даст возможность для стимулирования экономики и запуска новых инвестиционных проектов», – открыл совещание Юрий Трутнев.

В мае этого года были выпущены поручения главы государства и Правительства России по реализации мастер-планов Южно-Сахалинска, Улан-Удэ, Северобайкальска, Читы и Тынды. Работа по разработке планов комплексного социально-экономического развития курировалась Минвостокразвития России. Свои предложения по корректировке документов внесли 42 федеральных ведомства и организации.

Долгосрочные планы развития этих городов до 2030 года включают 116 мероприятий. На их финансирование предполагается выделить 741,8 млрд рублей, в том числе 422,7 млрд рублей из федерального бюджета и 264,7 млрд рублей из внебюджетных источников. В федеральном бюджете на реализацию планов развития данных городов уже предусмотрено 168,4 млрд рублей.

«Основой для разработки мастер-планов стали уникальные особенности и преимущества дальневосточных территорий, направления развития городской среды, приоритетные отрасли, в которых будут создаваться рабочие места. Все мастер-планы готовились совместно с жителями, обсуждение направлений развития было организовано как на электронных платформах, так и в виде прямых собеседований.

Важнейшие вопросы, которые ставили жители, – экологическое состояние городов, дорожная сеть, качество жилья, придомовых территорий, обеспеченность объектами образования, здравоохранения и культуры», – сказал Юрий Трутнев.

Среди общих задач разработанных планов комплексного социально-экономического развития городов – улучшение качества городской среды, строительство новых жилых комплексов и формирование современных общественных пространств, модернизация коммунальной инфраструктуры, развитие транспортно-логистического потенциала, сбалансированное размещение новых экономических кластеров и создание высокооплачиваемых рабочих мест.

Для Читы и Улан-Удэ в число приоритетов вошли мероприятия по снижению загрязнённости воздуха и модернизации электросетевого хозяйства. Планы учитывают специфику расположения городов. В частности, реализация плана развития Северобайкальска связана с развитием экономики и туризма в балансе с природой Байкала.

Тында рассматривается как стратегически важный малый город, обеспечивающий железнодорожные и логистические связи межрегионального и международного значения. Притоку туристов в Южно-Сахалинск будет содействовать реализация инвестиционных проектов в ТОР «Горный воздух» и модернизация одноимённого горнолыжного курорта, расположенного в центре столицы островного региона.

По итогам обсуждения Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России доработать проекты планов развития городов с заинтересованными федеральными министерствами и ведомствами и внести их в Правительство России.