Долгожданное дело на 33 миллиарда. Газоснабжение и газификацию островного региона планируется завершить в 2025 году

Региональное министерство энергетики сейчас работает над проектом актуализированной АО «Газпром промгаз» генеральной схемы газоснабжения и газификации Сахалинской области.

Генеральная схема газоснабжения и график выполнения работ на территории районов были утверждены в 2016 году. Но, по словам министра Германа Тютюкова, сегодня во избежание ошибок возникла необходимость актуализировать и систематизировать эти документы. Проводится инвентаризация проектов, реализованных за последние пять лет, в которых отдельные улицы, дома, строения остались не охваченными газификацией. Это необходимо, чтобы до конца года сформировать дорожную карту без «белых пятен».

Предложения, поступившие от жителей и руководителей муниципалитетов по просьбе профильного министерства, также помогли сверстать более полную программу газификации Сахалинской области. В целом по обновленной генеральной схеме природный газ придет на территории всех 18 муниципальных образований. Всего на газификацию, которую предстоит завершить в 2025 году, планируется затратить более 33 млрд рублей.

По словам министра, ПАО «Газпром» учло в своих обязательствах удаленность и обособленность единственного в России островного региона. На программу его газификации, согласованную с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, акционерное общество готово выделить 22,7 млрд рублей. Предварительные обязательства Сахалинской области по этому проекту составят 9,8 млрд. Кроме того, ведется диалог с потенциальными частными инвесторами.

Предусмотрен перевод на газ всех населенных пунктов области, где есть не менее 50 жилых домов. Сёла с меньшей численностью проживающих (таких семь) в программу не вошли. Однако, если муниципалитеты подтвердят перспективность этих населенных пунктов, за решением об их автономной газификации дело не станет, подчеркнул Герман Тютюков.

Несомненно, многое в этом вопросе определяется экономической целесообразностью строительства и функционирования систем газопровода, объемами потребляемого газа. Учитывается и определенный технический минимум, при котором возможна прокладка газопровода. Ведь если проложить длинную трубу к единичным потребителям, она не будет работать, забьется парафином, особенно в зимнее время, пояснил министр. Так что, рассмотрев предложения муниципалитетов, проектировщики взвешенно подойдут к выбору оптимального варианта перевода объектов на голубое топливо.

Всего на Сахалине и Курилах предусматривается 84 проц. сетевой и 16 проц. автономной газификации. Для последней при больших объемах потребления будет использоваться сжиженный природный газ. Что касается небольшого числа абонентов, то они получат компримированный (сжатый) природный газ.

Скорректированная генеральная схема станет основой проекта. Как полагают в профильном министерстве, в нем все будет определяться проектными решениями и изысканиями, исключающими нарушения экологической ситуации, вторжение в особо охраняемые территории и водоохранные зоны.

В генеральную схему газоснабжения и газификации будут внесены уточнения по некоторым селам Смирныховского и Углегорского районов, соотнесенные с программой дальнейшего социально-экономического развития области.

Южно-Сахалинск в министерстве энергетики позиционируют как газифицированное муниципальное образование. К газоснабжению в областном центре сейчас подключаются в основном новые микрорайоны и объекты, которые ранее не были учтены. С вводом в эксплуатацию ГРС «Южная» газ придет в Уюновку, Троицкое, Новотроицкое и Владимировку. Последняяя будет полностью газифицирована до конца 2022-го.

Уже началась проработка логистических схем во всех трех курильских муниципальных образованиях. Автономная газификация сжиженным природным газом в населенных пунктах архипелага намечена на 2024 – 2025 годы. Генеральная схема газоснабжения и газификации региона с конкретными сроками, объемом финансирования по каждому муниципальному образованию и населенному пункту скоро выйдет на заключительную стадию согласований.

Людмила Степанец.