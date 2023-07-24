Долгожданное событие. Восемь семей из Березняков получили ключи от новых квартир

В церемонии вручения ключей от новых квартир принял участие вице-мэр Ильдар Ахтариев, а также представители подрядной организации и МКУ Управление капитального строительства. В новострой переедут жители из соседнего дома по адресу: Зеленая, 10, который был признан аварийным.

Вице-мэр Ильдар Ахтариев поздравил новоселов, подчеркнул слаженную работу всех участников строительства, отметив, что возведение жилья для переселения в Березняках планируется продолжать.

– В скором времени, после того как вы въедете в новые квартиры, мы сможем приступить к сносу старого здания и уже на освободившейся площадке будем проектировать следующий объект для переселения, – сказал Ильдар Ахтариев.

Заказчиком строительства выступило МКУ Управление капитального строительства. В июне 2022 года подрядная организация приступила к строительству трехэтажного дома, рассчитанного на восемь квартир общей площадью 408,3 квадратных метра.

В доме шесть двухкомнатных и две трехкомнатные квартиры с раздельными санузлами. В каждой выполнена отделка под ключ: обои, кафель, натяжные потолки, сантехника. К дому примыкает автономная газовая котельная – горячее водоснабжение будет круглогодичное. Кроме того, подрядная организация благоустроила прилегающую территорию. Рядом с домом размещены спортивная и детская площадки, места для отдыха, выполнено озеленение. Вход в подъезд оборудован пандусом.

– На протяжении всего строительства мы постоянно общались с людьми: согласовывали материалы, показывали, как идет ремонт. Тем более, жители, которые получили ключи, живут в доме напротив и могли наблюдать за ходом работ. Мы постарались выполнить все их пожелания, – рассказал генеральный директор подрядной организации Юрий Курбатов. – После завершения строительства продолжаем нести гарантийные обязательства. Если будут поступать сигналы от новоселов, то непременно будем их устранять.

Жительница Березняков Виктория Протасова отмечает, что получение ключей от новой квартиры стало долгожданным событием. Сейчас семья активно готовится к переезду.

– Видно, что все работы выполнены качественно, сделано хорошо. В старом доме у нас не было ванной комнаты, теперь есть раздельный санузел. У нас отдельная котельная, газ. Мы всем довольны, все прекрасно, – рассказала она.

Переселение жителей из ветхого и аварийного жилья — один из приоритетов работы администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. Процесс переселения идет по нацпроекту «Жилье и городская среда», разработанному во исполнение Указа президента Владимира Путина. Программу по переселению поддерживают губернатор Валерий Лимаренко и правительство области, сообщила пресс-служба администрации города.