Долгожданный день

2 сентября 1945 года в Токио государственные и военные представители Японии подписали акт о безоговорочной капитуляции японских вооружённых сил.

Война советского народа, совместно с нашими союзниками, против японских милитаристов победоносно завершена.

2 сентября Президиум Верховного Совета СССР своим Указом установил, что 3 сентября является днём всенародного торжества – Праздником Победы над Японией. 3 сентября установлено считать нерабочим днём.

В соответствии с этим указом Совет народных комиссаров СССР постановил считать 3 сентября 1945 года нерабочим днём.

Совнарком предложил всем советским, государственным учреждениям 3 сентября, в день народного торжества – Праздника Победы над Японией, поднять на своих зданиях государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик.

В Приказе Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза И. Сталина по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту дано распоряжение 3 сентября, в день Праздника Победы над Японией, в 21 час произвести в Москве салют в честь доблестных войск Красной Армии, кораблей и частей Военно-Морского Флота, одержавших победу, – двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трёхсот двадцати четырёх орудий.

В этот день 80 лет назад

Согласно оперативной сводке от Советского информбюро, 2 сентября на Дальнем Востоке существенных изменений не произошло. За 1 сентября нашим войскам сдалось в плен 8000 японских солдат и офицеров и 3 генерала.

Тыл – фронту

Ударно трудится в «Сахалиннефти» буровая бригада комсомольца т. Белова. По итогам Всесоюзного соцсоревнования за второй квартал ЦК ВЛКСМ и Наркомат нефтяной промышленности присудили ей третье место с выдачей денежной премии: бригадиру – 1500 рублей, остальным членам бригады – по 1000 рублей каждому.

На зотовскую банку съехались для экспедиционного лова рыбаки Александровского района, Рыбновского и Люгинского комбинатов. Круглые сутки трудились на море, почти все бригады взяли по 800 – 900 центнеров кеты.