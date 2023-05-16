Долинск: с дальним прицелом

Сахалинцы, приезжающие в Долинск после долгого перерыва, отмечают: город хорошеет, растет, обретает красивый облик. Сдается в эксплуатацию современное жилье, появляются уютные детские игровые и спортивные площадки, благоустраиваются общественные территории и скверы.

Добрые перемены происходят во многом благодаря участию муниципалитета в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».

– С 2020-го на эти цели мы ежегодно получаем финансовую поддержку, – рассказал депутат городского округа «Долинский» Сергей Жилин. – Вот и в 2023-м на исполнение проектно-сметной документации предусмотрено почти 16 млн рублей. На конкурс «Жилье и городская среда» мы вышли с двумя проектами: решили в Долинске благоустроить административную площадь и ярмарку, а также спортивно-игровую площадку на придомовой территории по ул. Пояркова, что в центре города. Посмотрим, какой выбор сделает население. До 31 мая оно должно проголосовать за один из двух вариантов.

Подходи, честной народ! Ярмарка к себе зовет!

Возможно, такая прибаутка скоро прозвучит в Долинске, если население отдаст предпочтение первому проекту. Тогда муниципалитет подключит административный ресурс, получит бюджетные средства, на конкурсной основе определит подрядчика и приступит к работе.

На административной площади города с ее старой ярмарочной площадкой начнется демонтаж разбитых лестниц. Они (да и сама территория) в плачевном состоянии. На новой лестнице появится устойчивое покрытие, а у площадки, вымощенной кирпичной брусчаткой и керамогранитом, – металлическое ограждение. Предусмотрена замена железобетонных лотков ливневой канализации на новые. Дорожное покрытие будет и под торговыми павильонами. Ярмарочную площадку украсят цветники, декоративные зеленые насаждения и скамейки. И все будет так, как пожелали жители района.

По мнению куратора проекта Сергея Жилина, участвуя в национальном проекте «Жилье и городская среда», муниципалитет создает людям комфортные условия для проживания, причем с дальним прицелом. Ведь если землякам понравится здесь жить, значит, они никуда не уедут, а останутся, чтобы трудиться и преображать свою малую родину.

Кто за Пояркова?

Как было сказано выше, есть у долинцев и альтернативный вариант для голосования – это строительство спортплощадки на ул. Пояркова.

Здесь планируется уложить цветное, влагоустойчивое прорезиненное покрытие, которое прослужит несколько лет.

Детвору порадуют новый игровой комплекс, турники, а малышей – качели и песочница. На спортивной площадке появятся лавочки и урны, а дорожки замостят тротуарной плиткой. По завершении этих работ территория будет выглядеть совсем как на эскизе проектировщиков.

Людмила Степанец.