Долинский хлебокомбинат завоевал две награды на Всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России-2026»

АО «Долинский хлебокомбинат» завоевал награды на XVII Всероссийском конкурсе «Лучший хлеб России-2026» сразу в двух номинациях.

Предприятие получило Большой кубок — за хлеб «Десять злаков» из пшеничной муки высшего сорта и Малый кубок (III степень) — за хлеб «Заливной» из пшеничной муки высшего сорта.

Эти достижения — заслуженное признание высочайшего профессионализма специалистов хлебокомбината и безупречного качества выпускаемой продукции.

– Задача была не из простых: доставить хлеб с Сахалина в Москву, а это тысячи километров пути, притом, что срок годности изделия составляет всего 24 часа. Мы взяли хлеб из ночной выпечки, ещё горячим, и организовали оперативную транспортировку. Сомнения были, но они оказались напрасными: мы доказали, что можем быть лучшими даже за пределами нашей области, – рассказал и. о. генерального директора АО «Долинский хлебокомбинат» Сергей Добреля.

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

