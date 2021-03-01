Должники и пени. Сахалинэнергосбыт информирует об отмене моратория и напоминает об онлайн сервисах

Филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» напоминает частным клиентам: с 01.01.2021 г. прекратило свое действие постановление правительства РФ №424 от 02.04.2020 г. Ранее этим документом был введен временный мораторий на начисление пени и ограничение электроснабжения должникам, а также предоставлена возможность гражданам использовать индивидуальные приборы учета и передавать их показания даже в случае истечения срока поверки.

О работе в период пандемии и действия моратория состоялся разговор с директором филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» Игорем БОНДАРЕВЫМ.

– Игорь Сергеевич, с 1 января текущего года закончилось действие моратория, который временно приостанавливал применение мер к должникам. Как рассчитывались в этот период сахалинцы?

– В апреле 2020 года правительство РФ ввело мораторий на отключение электроснабжения должников и начисление им пени за просрочку платежей, желая снизить финансовую нагрузку на граждан в первую волну коронавируса. И власти, и энергетики предупреждали, что это – временные меры, направленные на поддержку тех граждан, кто действительно оказался в сложном финансовом положении.

Мораторий ни в коем случае не предполагал отмены своевременных коммунальных платежей. Однако некоторые граждане истолковали мораторий как освобождение от оплаты потребленных ресурсов, упустив из виду, что обязанность по внесению платы за коммунальные услуги установлена статьей 153 Жилищного кодекса Российской Федерации: граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. С 1 января 2021 года мораторий закончил свое действие. Поэтому энергетики возобновляют работу с должниками в рамках комплекса мер, установленных законодательством.

Кроме того, с окончанием моратория больше не принимаются к расчетам показания приборов учета, не соответствующих нормативным требованиям и подлежащим замене. Обращаем внимание наших клиентов, что в настоящее время энергетики ведут работу по замене приборов учета электроэнергии у частных клиентов в рамках Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». При этом закон возлагает на потребителей обязанность по допуску персонала энергосбытовой компании для замены приборов учета в жилом помещении. В случае двукратного недопуска клиенту будет осуществляться начисление платы по нормативу с применением повышающего коэффициента 1,5.

– Каких мер стоит опасаться должникам? И что нужно делать тем, кто накопил долг, но не может пока его погасить?

– К сожалению, самой действенной мерой по-прежнему остается ограничение в подаче электроэнергии. Приостанавливается подача электроэнергии тем клиентам компании, чей долг превысил два норматива потребления. О возможных отключениях электроэнергии потребителей уведомляют способами, закрепленными законодательством. На погашение задолженности или заключение соглашения о ее реструктуризации в соответствии с законом отводится 20 дней. Подача электроэнергии возобновляется в полном объеме только после полного погашения задолженности.

Потребители, жилье которых обесточено, находятся на контроле энергетиков. При обнаружении несанкционированных подключений в ходе проверочных рейдов составляются соответствующие акты, нарушители привлекаются к административной ответственности. Помимо штрафа им к оплате предъявляется весь объем электроэнергии, потребленной незаконным путем. Его размер определяется по совокупности установленной мощности всех электроприборов в непрерывном режиме работы или из норматива потребления электроэнергии в десятикратном размере.

За нарушение сроков оплаты коммунальных услуг законодательством предусмотрено начисление пени в размере 1/300 или 1/130 (в зависимости от давности просроченного платежа) ставки рефинансирования ЦБ РФ, которая действует на момент оплаты.

Кроме того, в «Сахалинэнергосбыте» ведется претензионно-исковая работа. После вынесения судебных решений должникам может грозить арест имущества, арест денежных средств на счете в банке, запрет на выезд за пределы РФ, арест и ограничение на совершение регистрационных действий с автомобилем и жилым помещением.

Поэтому, чтобы избежать отключений электроэнергии и начисления пени, необходимо своевременно и в полном объеме оплачивать потребленную электроэнергию – до 25-го числа каждого месяца. Если возникает сложность у клиентов с единовременной оплатой задолженности, энергетики идут навстречу и предлагают заключить соглашение о реструктуризации задолженности. С каждым клиентом разрабатывается индивидуальный график поэтапной выплаты долга. Обязательные условия – внесение первого установленного соглашением взноса, а также стопроцентное погашение задолженности строго в прописанные сроки, оплата текущего потребления электроэнергии.

– А что предприняли энергетики, чтобы в период пандемии обеспечить клиентам возможность внесения платежей? Ведь офисы компании были закрыты для посещения?

– Дальневосточная энергетическая компания приняла все меры, чтобы клиенты могли по-прежнему передавать показания приборов учета, получать квитанции по электронной почте, оплачивать счет в режиме онлайн. На сайте ПАО «ДЭК» размещено несколько сервисов, которые помогут решить много вопросов, не выходя из дома.

Оплатить электроэнергию можно с помощью сервисов, представленных в разделе «Оплата». Для того чтобы начисление платы проводилось по фактическому потреблению, клиенты «Сахалинэнергосбыт» могут передавать показания разными способами: на странице «Передача показаний» на сайте ПАО «ДЭК»; в мобильном приложении Viber (Вайбер); через личный кабинет на сайте компании; через единый контактный центр по тел. 8 (800) 234-77-77; посредством SMS-сообщения.

– Сейчас многие компании, которые работают с большим количеством клиентов, предлагают отказаться от бумажных квитанций в пользу электронных платежных документов. Как идет работа в этом направлении у вас?

– Действительно, современные реалии таковы, что нам пора задуматься о разумном потреблении ресурсов, в том числе древесины, идущей на изготовление бумаги. Мы предлагаем нашим клиентам оформить подписку на электронную квитанцию, которая имеет ряд преимуществ перед бумажным аналогом помимо экологической составляющей:

услуга предоставляет доступ к счету-квитанции даже если его владелец находится за пределами региона;

сводятся к минимуму риски потери документа из-за ненадлежащего состояния почтового ящика или его отсутствия;

высокая степень защиты личных данных, указанных в квитанции.

Стоит отметить, что количество сахалинцев, которые отказались от бумажных квитанций, постоянно растет. В период с января по декабрь 2020 года количество клиентов филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт», подписавшихся на электронные квитанции, выросло более чем на 57%. Оформить заявку на получение электронного платежного документа можно в местном отделении «Сахалинэнергосбыта» или на сайте ПАО «ДЭК» в разделе «Квитанции по электронной почте». На свой электронный адрес клиент может оформить получение нескольких платежных документов (например, в случае оплаты счетов близких).

Всю информацию о сервисах можно получить на сайте www.dvec.ru, кроме того получить консультации по ряду вопросов можно в едином контакт-центре, позвонив по номеру 8-800-234-7777 (звонок бесплатный как со стационарных, так и с мобильных телефонов).

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».