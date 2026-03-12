Должники встречают весну без электроэнергии

Филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» ограничивает подачу электроэнергии неплательщикам. В текущем месяце без энергоснабжения могут остаться порядка четырёх тысяч частных клиентов, чей долг превысил два норматива потребления. На погашение задолженности или заключение соглашения о её реструктуризации по закону отводится 20 дней с момента предупреждения.

О предстоящих ограничениях всех граждан уведомили в сроки, установленные законодательством. Чаще всего Сахалинэнергосбыт размещает предупреждения в платёжном документе, поэтому необходимо его внимательно изучать. Подписаться на получение квитанции по электронной почте можно на сайте ДЭК в разделе Частным клиентам/Дистанционные сервисы/Электронная квитанция или в Личном кабинете клиента.

В феврале в жилье более 3 тыс. клиентов Сахалинэнергосбыта была приостановлена подача электроэнергии. В прежнем объёме электроснабжение возобновляется только после полного погашения долга, оплаты пени за просрочку платежей, а также оплаты услуги по подключению к электропитанию. Чтобы избежать ограничений, необходимо рассчитываться за потреблённые энергоресурсы ежемесячно в установленные сроки.

Сахалинэнергосбыт предупреждает: самостоятельное подключение без оплаты долга не только создаёт угрозу замыканий и возгораний, но и приводит к административному наказанию – штрафу от 10 до 15 тысяч рублей.

Консультацию о возможном наличии долга и способах его погашения можно получить в едином контакт-центре ПАО «ДЭК» по телефону 8-800-234-7777 (звонок бесплатный), в Личном кабинете клиента на сайте компании и в мобильном приложении «ДЭК Сахалин».

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».

