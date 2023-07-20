Дом для хвостатых. В Углегорске строят приют для собак

Мэр Углегорского района Федор Филин рассказал, что администрация подписала соглашение с национальным экологическим фондом «Чистая страна».

К строительству приступят в ближайшее время, а завершить его планируют к 2024 году. Однако уже в этом году приют сможет принять около 100 животных, а к 2025-му – 300 четвероногих.

– Строительство объекта, отвечающего всем требованиям, позволит уберечь наших жителей от агрессивных животных, – рассказал мэр Углегорского района. – Также приют станет местом для лечения и льготной стерилизации животных, владельцы которых не могут самостоятельно оплатить эти процедуры.

Сотрудники фонда «Чистая страна» будут отлавливать, стерилизовать и вакцинировать бездомных животных, а особо агрессивных собак собираются оставлять в приюте. Сейчас каждый желающий может предложить свои варианты для названия приюта в телеграм-канале мэра.

В Долинске благотворительный фонд помощи бездомным животным «Право на жизнь» получил грант от регионального правительства на приобретение морозильных камер для хранения замороженных продуктов, вакцин для ушастых подопечных и бактерицидные лампы.

– В этом году мы впервые получили всю запрашиваемую сумму и смогли закупить все необходимое для работы, – рассказала руководитель фонда Анна Мурдасова. – Но, к сожалению, этот грант решает не все проблемы. Грантом не предусмотрена оплата труда рабочих. Приют работает благодаря энтузиастам. Надеюсь, что в будущем нам удастся оплачивать труд добровольцев.

Также приют переезжает на новое место. Специально оборудованная площадка для содержания животных уже почти готова. Комитет по управлению муниципальной собственностью передал ее фонду в аренду на безвозмездной основе.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.