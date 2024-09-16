Дом музыки и муз. В Луговом готовятся перерезать ленточку на уникальном объекте культуры

Считанные дни остаются до открытия в планировочном районе областного центра детской школы искусств. Такого события здесь ждали 35 лет. Всё это время детская музыкальная школа № 1 делила одну крышу с детсадом «Чебурашка». А сейчас у школы в центре планировочного района своё красивое здание площадью почти 3 тыс. кв. метров. Рассчитано оно как минимум на 230 воспитанников.

Здесь на музыкальном отделении детвору научат игре на домре, балалайке, гитаре, аккордеоне, баяне, флейте, трубе, гобое, валторне, фортепиано, саксофоне. На хоровом отделении – вокалу, в хорео­графической студии – танцам, в театральной – азам сценического мастерства.

– Будет у нас и подготовительное дошкольное отделение, – делится планами директор школы, заслуженный педагог Сахалинской области, почётный работник общего образования РФ Александр Гимро. – Так что через пару лет станем обучать до 300 – 350 детей.

В прежнем здании, где находилась музыкальная школа № 1, был уютный, но небольшой концертный зал, что ограничивало возможности больших детских хоров и оркестров. В новом корпусе два зала. В первом (малом) уже ждёт исполнителей и слушателей новенький белый рояль «Ямаха». Во втором (большом) – огромная профессиональная сцена, где в полном составе могут выступать и симфонический, и народный оркестры. Там есть светодиодный экран, два отличных рояля «Николай Рубинштейн» и 20 самых лучших профессиональных микрофонов «Союз» со стойками.

– В прошлом году благодаря региональному министерству культуры и архивного дела по национальному проекту «Культура» мы получили на музыкальные инструменты, оборудование и мебель более 30 млн рублей. Немногие школы в России могут поделиться такой радостью, – поясняет Александр Егорович. – На открытии школы все услышат, как прекрасно звучат новые инструменты в «Русском вальсе» Дмитрия Шостаковича, «Сюите» из «Русских потешек» Вадима Бибергана, «Итальянской польке» Сергея Рахманинова.

В следующем году школа проведёт набор юных художников, они станут заниматься по предпрофессиональной программе «Изобразительное искусство». Им отвели очень красивый четвёртый этаж с дневным освещением, там льётся свет с потолка.

Будет в школе и своя студия звукозаписи с цифровым пультом, где педагоги смогут оставить память об исполнительском мастерстве своих талантливых учеников. Создаётся и архив учреждения. Завуч школы Янина Гимро всё лето архивировала собранные материалы, распределяла по электронным папкам фотографии, видеосюжеты, записи концертных выступлений учащихся. Это очень важная часть работы.

Мэрия Южно-Сахалинска во главе с Сергеем Надсадиным постоянно держала на контроле строительство этого объекта. А когда он предстал практически в законченном виде, возникла идея с северной стороны здания разбить арт-сквер. Сейчас там заканчиваются работы с зелёными насаждениями, цветами и газонами. Будет уличная сцена, подсветка, дорожки, выложенные плиткой. Словом, для детей и взрослых появилась чудесная зона отдыха.

Классы укомплектованы. Желающих учиться в Луговом, а не ездить на занятия в город, прибавилось. Обучение на всех отделениях вот уже лет десять как бесплатное. Так распорядился Президент России, отменивший родительскую плату за дополнительное образование.

Подводя черту разговору, директор школы искусств сделал верный акцент на том, что ученики и педагоги ДМШ-1 своими достижениями в творчестве заслужили замечательное новоселье. Только в минувшем учебном году на дальневосточном и международном конкурсах во Владивостоке оркестр «Сахалинская метелица» (руководитель А. Гимро) стал лауреатом соответственно 1-й и 2-й степеней. На международной олимпиаде во Владивостоке хор «Весёлые нотки» педагога Евгении Гуровой взял гран-при, а хор «Гармония» того же руководителя завоевал золотые медали. На творческом конкурсе в Санкт-Петербурге воспитанники Гуровой заняли 1-е и 2-е места.

Обладательницей гран-при XIII областного конкурса гитарной музыки стала ученица ДМШ-1 София Огай.

За 35 лет существования школы, воспитавшей около 2,5 тыс. юных музыкантов, она достигла одного из самых высоких результатов обучения. Подтверждение тому – плеяда выпускников, ставших профессионалами и прославивших Сахалин и Россию. Это вокалистки Юлия Лежнёва, Александра Грекова, Ольга Ковтунович (Куцейко), Екатерина Пшеничникова, органистка Ксения Косарева, балалаечники Александр Антонов и Александр Реутов, флейтистка Мария Плыкина и многие другие. Все они искренне разделяют радость с новосёлами.

Татьяна ДОЛГОВА.