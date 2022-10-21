Дома лучше, считают молодые россияне

Проект по защите прав соотечественников Russians провел опрос*, цель которого выявить потенциальную угрозу утечки кадров и оценить восприятие карьерного развития в России среди обучающихся.

Его результаты свидетельствуют о том, что почти 75% обучающихся вузов не планирует уезжать из России. Среди них 30,5% считают себя патриотами, 30,8% – хотят развиваться в России, 12% – сформулировали конкретный путь своего роста на Родине, 11,8% – боятся глобальных перемен, 10,7% предложили свой вариант ответа – их держит работа, семья, любовь к стране, культура и общество. 4,2% назвали временным хайпом информационный бум вокруг вопроса релокации.

Среди тех, кто заявил о готовности уехать из страны, лишь 8,3% имеют план действий, а 29% определились со страной для переезда.

«При этом большинство опрошенных связывают свое будущее с Россией, – отмечает руководитель проекта Russians Анна Лапенко. – Более 60% – планируют работать по специальности после завершения учебы в вузе, 2% –параллельно будут анализировать рынок, 18% – хотят получить дополнительное образование, порядка 10% рассчитывают открыть свой бизнес. 3.2% – предпочли свой ответ, среди вариантов – «уже работаю», «пока не решил», «пойду служить в ФСБ», «стану госслужащим», 1.6% – однозначно не хотят работать по направлению обучения, 1.4% не имеют видения по развитию, но не готовы переезжать».

Менее 3% респондентов заявили об отсутствии перспектив и желании реализовываться исключительно за границей.

Анна Лапенко отмечает, что среди респондентов, заявивших об однозначном желании покинуть страну (26,3%), подавляющему большинству 17–24 лет (96%), при этом с возрастом тенденция идет на спад.

*В опросе проекта Russians участвовали 3500 студенты и аспиранты ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Краснодара, Омска, Оренбурга, Владивостока, Челябинска, Грозного, Саратова, Сочи, Калининграда и других. Он проводился в онлайн-формате в августе-сентябре 2022 года.