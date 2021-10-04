Домашняя победа. Футбол

3 октября на стадионе «Спартак» Юж­но-Са­ха­линска состоялся матч первенства фут­больной на­циональной лиги-2 (группа 3). ФК «Сахалин» принимал клуб «Факел-М» из Воронежа. И победил – 1:0.

Гол на счету нападающего Ивана Яковлева. На 18-й минуте он с левого фланга забежал во вратарскую штрафную площадку гостей и аккуратно отправил мяч в дальний угол. «Факел-М» создал несколько опасных моментов у ворот «Сахалина», но результативно завершить атаки не смог.

История соперничества команд до этого насчитывала три матча. В сентябре 2020-го «Сахалин» в Южно-Сахалинске разгромил «Факел-М» со счетом 5:1. В мае 2021-го в Воронеже была нулевая ничья. В этом сезоне в матче первого круга в июле в Воронеже островитяне победили 2:0. И в матче 3 октября продолжили эту традицию.

Это первая домашняя победа островной команды в новом сезоне.

Нападающий Иван Яковлев – новичок ФК «Сахалин», воспитанник иркутского футбола. Играл в «Байкале», «Зените» (Иркутск), «Якутии», «Тюмени».

После 11 игр наш клуб по-прежнему занимает в турнирной таблице 9 место из 11 команд (10 очков).

Следующий матч «Сахалин» проведет также дома, на южно-сахалинском стадионе «Спартак», 10 октября. В гости едет ФК «Рязань». Клуб набрал 22 очка и идет на 5 месте в группе 3.

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.