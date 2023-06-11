Домашнюю серию матчей первенства России футбольная команда «Сахалин» прошла без поражений

В заключительном матче первенства России по футболу ФНЛ-2 гр.3 «Сахалин» на своем поле встречался с лидером подгруппы «Химки-М» (Химки, Московская область). Островная команда в субботний летний вечер праздновала победу со счетом 5:1.

В турнирном плане для сахалинцев этот матч не имел значение. В случаи поражения наша команда оставалась на четвертой строчке в турнирной таблице. Даже победа не позволяла подняться на строчку выше.

В свою очередь только виктория гарантировала гостям из Московской области остаться на верхней строчке турнирной таблицы.Несмотря на то, что одним результат встречи был не важен, другим необходима была только победа, матч напоминал кубковый финал.

С первых минут встречи хозяева поля перешли на половину гостей. Даниил Большунов, Георгий Журавлев, Евгений Матрахов, Игорь Маслов, Егор Чу плели головокружительные футбольные ребусы у ворот соперника. Чтобы их разгадать и не позволить «Сахалину» праздновать успех, гостям в обороне приходилось играть на пределе своих сил.

За первые пять минут «Сахалин» два раза подавал угловые и имел пару возможностей открыть счет в матче. Постепенно «Химки-М»смогли погасить стартовый порыв хозяев поля, и сами стали организовывать атаки на ворота островитян.

На двенадцатой минуте встречи гости провели быструю атаку по правому краю и могли открыть счет в матче. Отличная игра сахалинского голкипера Руслана Юнусова не позволила гостям из Московской области праздновать успех.

Справедливости ради надо отметить, что «Химки-М» имели перспективные подходы к воротам хозяев поля, создавали опасные моменты. Но на последней стадии завершения своих атак им не хватало технического футбольного мастерства.

«Сахалин» не ушел в глухую защиту. Сдержав «девятый вал» гостей на свои ворота, островитяне к двадцатой минуте, полностью, в полном смысле слова, навязали сопернику свой рисунок игры. Развязка наступила на 24-й минуте встречи. Быстрая атака по центру поля. Георгий Журавлев получил пас в десяти метрах от штрафной площади соперника, обыграв трех защитников ворвался в штрафную площадь, и с тринадцати метров отправил мяч в нижний правый от вратаря угол 1:0.

Пропущенный гол не поверг «Химки-М» в глубокий нокдаун. Начав с центра поля, гости преобразились и закрутили такую карусель у ворот островитян, которая в итоги привела к грубой ошибке нашей защиты.

На 28-й минуте в центре штрафной сахалинской команды в семи метрах от ворот нападающий гостей Данил Массуренко получил мяч. С такой дистанции игроки, как правило, не промахиваются, а вратари не в силах выручить команду — 1:1.

Москвич продолжал нагнетать обстановку у наших ворот. На 30-й минуте полузащитник гостей Александр Горячкин с линии вратарской завершал ударом очередную атаку.

Отличная реакция Руслана Юнусова спасла «Сахалин» от неприятностей. К чести островитян они смогли погасить этот порыв гостей. Сами перешли на их половину и начали методичное давление, раскачивая оборону соперника. Те героически держались, играя максимально самоотверженно. Стало понятно, что обоюдной перестрелки не будет. Уж очень убедительно смотрелся в эти минуты на поле «Сахалин». На 33-й минуте быстрая многоходовая атака островитян по правому краю, и Егор Чу отправляет мяч в сетку ворот соперника- 2:1!

Хозяева поля на этом не успокоились и продолжали «дожимать» гостей. На исходе первого тайма отличная возможность отправить третий мяч в ворота «Химок-М» была у Георгия Журавлева. Красиво в падении головой он пробил по воротам, но мяч в считанных сантиметрах пролетел рядом со стойкой ворот.

После перерыва футбольный спектакль становится еще интереснее. Мяч не задерживался в центре поля. Опасные моменты возникали то у одних, то у других ворот.

Болельщики получали огромное удовольствие от игры, как от прекрасного спектакля на сцене театра. Тот случай, когда много раз хочется пересматривать пьесу и наслаждаться игрой артистов. Так и вчера на поле «Сахалин» горел желанием продолжить серию из восьми матчей без поражений. «Химки-М» стремились, благодаря победе, остаться на верхней строчке в турнирной таблице.

На 60-й минуте встречи «Сахалин» проводит очередную атаку по левому краю, мяч получает Георгий Журавлев, обыгрывает двух защитников выходит один на один с вратарем гостей Иваном Павловым и делает дубль в матче — 3:1.

Казалось бы, на этом хозяева поля должны были успокоиться и просто «катать вату». Но, поймав футбольный кураж, они продолжали радовать болельщиков отличной игрой. Как следствие, на 67-й минуте Иван Яковлев увеличивает счет в матче 4:1. На 73-й минуте он же устанавливает окончательный счет встречи- 5:1.

На после матчевую пресс-конференцию исполняющий обязанности главного тренера команды «Химки-М» Дмитрий Хомич пришел не в лучшем настроении. Понять наставника гостей было не сложно. Поэтому, выслушав дежурные слова о причинах поражения, журналисты не стали задавать лишних вопросов.

В свою очередь главный тренер «Сахалина» Олег Кокарев отметил, что команда порадовала его сегодня не только результативной победой, но главное отличной игрой. После этих слов Олег Иванович сообщил, что его двухгодичный контракт с клубом завершился, и нового предложения о продлении контракта от руководства клуба он не получил.

Необходимо заметить, что в футболе это довольно распространенное явление. Порой не продлевают контракты с тренерами, которые приводят команду не только к медалям чемпионата, но и званию чемпионов. Такова суровая реальность футбольного мира.

Подводя итоги весеннего этапа, смело можно сказать, что «Сахалин» прошел его достойно. В 12 матчах островитяне праздновали семь побед, три матча завершили мирным исходом и только в двух испытали горечь поражения. Как результат — 24 очка. Лучший результат только у команды «Знамя» (Ногинск)-25 очков. И вишенка на торт: домашнюю серию наша команда прошла без поражений. Выиграла четыре матча и дважды сыграла вничью.

Игорь Карпук.

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