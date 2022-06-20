Домой вернулись с хорошим настроением. Сахалинцы удачно выступают на соревнованиях

Две победы

18 июня начался шестой тур Дальневосточной юношеской футбольной лиги. «Сахалин» гостил в Якутске, где играл с командой республиканской специализированной спортивной школы футбола.

Наши 16-летние футболисты рассчитывали продлить свою пятиматчевую победную серию, а 17-летние ребята горели желанием реабилитироваться за катастрофу в предыдущем туре (0:5 с «Бурятией»).

Результатами островитяне порадовали. Младшая команда победила со счетом 6:1, старшая – со счетом 1:0, сообщили в региональном министерстве спорта.

Бокс!

Сахалинская сборная успешно выступила на чемпионате Дальневосточного федерального округа по боксу среди мужчин в возрасте от 19 до 40 лет. В соревнованиях приняли участие 69 спортсменов из Бурятии, Забайкальского, Хабаровского, Приморского краев, Магаданской, Сахалинской областей и Якутии.

Серебряными призерами чемпионата стали воспитанники спортшколы «Кристалл» Баишбек уулу-Жусуп (тренер А. В. Якушев), категория до 63,5 кг, и Арсен Абдуев (тренер Г. М. Газиявдибиров), категория 92 + кг.

Две «бронзы» сахалинской команде принесли невельчанин Денис Пальшин в весовой категории до 54 кг (тренер В. И. Денисов) и Сергей Свирида (спорт­школа «Флагман», г. Корсаков, тренер Ю. В. Майоров), выступавший в категории до 80 кг.

Специальным призом в номинации «Лучший судья» награжден сахалинский судья всероссийской категории Николай Барышев.

Чемпионат проходил в Якутске с 12 по 18 июня.

Далеко улетело копье

Сахалинцы завоевали две бронзовые медали чемпионата России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Он проходил в Чебоксарах. В соревнованиях приняли участие около 400 спорт­сменов из 53 регионов, в их числе ведущие легкоатлеты страны и мира, победители и призеры Паралимпийских игр.

Сахалинцы Михаил Тутенько и Андрей Семикрас заняли третьи места в метании копья и метании диска. Михаил Черемисин в метании диска стал четвертым. Атлеты являются спортсменами центра спортивной подготовки Сахалинской области.

Кросс на мотоциклах

19 июня на мототрассе Горнозаводска прошел II этап чемпионата и первенства Сахалинской области по мотокроссу. Помериться силами собрались более 80 спортсменов из Корсакова, Томари, Долинска, Углегорска, Смирных, Холмска, Южно-Сахалинска, Невельска и Горнозаводска.

В личном зачете в классе 250 куб. см первое место занял Виталий Огневский (Южно-Сахалинск), второе место – Николай Якушин (клуб «Мотофлай»), третье – Виктор Чернышов (Невельский район).

В классе 125 куб. см среди мужчин первым к финишу пришел Виталий Огневский (клуб «Алис»), вторым – Егор Пирожков (Долинск), третьим – Алексей Ващенко (Невельский район). В классе 125 куб. см среди юношей первое место занял Захар Иванов (клуб «Мотофлай»), на втором месте Алексей Ващенко (Невельский район) и на третьем – Кирилл Зайцев (Центр технических видов спорта – ЦТВС).

В классе 85 куб. см первое место у Александра Калентеева (Углегорск), второе – у Артема Комкова (клуб «Моторайс») и третье – у Артема Тывана (ЦТВС).

В классе 65 куб. см первое место занял Арсений Пугач (ЦТВС), на втором месте Максим Голофаст (клуб «Алис») и на третьем – Дмитрий Якушин (клуб «Мото­флай»). В классе «Ветераны» первый закончил гонку Сергей Бирюков (Холмск), вторым пришел к финишу Анатолий Кунга (Холмск).

В классе 50 куб. см первое место заняла Ярослава Феоктистова (Смирных), второе – Захар Нуянзин (Долинск) и третье – Кирилл Евстигнеев (Долинск).

В классе Open первое место у Анатолия Агуреева (Холмск), второе – у Владимира Ларькина (клуб «Мотофлай») и на третьем – Алексей Иванеев (Томари).

В командном зачете первое место у мотоклуба «Алис» (Южно-Сахалинск), «серебро» у спортшколы по техническим видам спорта Южно-Сахалинска, «бронзу» завоевала команда Невельского района.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.