Крупнопанельное домостроение опробуют в Луговом

На улице 2-ой Северной планировочного района Лугового возводят современную пятиэтажку из железобетонных домокомплектов, произведенных на местном заводе. Производительность домостроительного комбината №1, запущенного в сентябре 2021 года, – 40 тысяч «квадратов» в год. С запуском второй очереди объемы вырастут до 100 тысяч.

Дом в Луговом — первый, произведенный по технологии крупнопанельного домостроения. Новостройку начали собирать 15 ноября. Сегодня каркас здания уже полностью готов, ведутся внутренние отделочные и внешние работы. Новоселье жильцы смогут отпраздновать уже в июле этого года.

В ходе рабочей поездки губернатор посетил эту строительную площадку.

– Наша задача – сдержать рост цен на недвижимость на островах. Для этого необходимо строить больше, но не в ущерб качеству. Крупнопанельное домостроение – одна из самых быстрых и экономически эффективных технологий. Готовые домокомплекты производятся на заводе и за несколько месяцев собираются в каркас готового дома, – отметил Валерий Лимаренко.

Пока крупнопанельное домостроение ведется в областном центре, но в перспективе охватит и районы. Планируется возвести современные жилые комплексы в Дальнем на 2,5 тысячи квартир.