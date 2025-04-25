Дополнительные автобусы и рельсобусы: транспортное сообщение к кладбищенским комплексам Южно-Сахалинска в Родительский день

Администрация Южно-Сахалинска совместно с министерством транспорта сообщают об организации транспортного сообщения к городским кладбищам 29 апреля. Одно из ключевых решений – в Родительский день с 8.00 утра до 20.00 вечера будут приостановлены дорожные работы на автомобильной дороге Южно-Сахалинск – Корсаков в южной части города.

Для удобства горожан и предоставления альтернативы личным автомобилям разработана комплексная схема движения общественного транспорта. Она включает увеличение количества рейсов пригородных поездов, а также организацию двух специальных дополнительных автобусных маршрутов.

В Родительский день, 29 апреля, до ТПУ «Горизонт» и в обратном направлении будут курсировать рельсобусы. Первый поезд из Южно-Сахалинска отправится в сторону Христофоровки в 8.29. Последний рейс от ТПУ «Горизонт» (в сторону Южно-Сахалинска) отправится в 19.36. Подробное расписание в ближайшее время будет размещено на официальном сайте (https://pk-sakhalin.ru/ ) и в социальных сетях пассажирской компании «Сахалин».

Для удобства жителей, прибывающих на ТПУ «Горизонт» пригородными поездами, организован подвозной маршрут №26, который будет следовать от ТПУ до Кладбищенского комплекса №3 (Христофоровка). Его расписание синхронизировано с поездами, то есть составлено так, чтобы автобусы отправлялись сразу или через небольшое время после прибытия рельсобуса.

Так, автобусы № 26 будут отправляться от ТПУ «Горизонт» в 09.00; 09.35; 10.07; 11.50; 12.35; 13.20; 14.06;14.52; 15.25; 15.57; 16.12; 17.10; 17.45; 18.20; 18.55. Отправление от Кладбищенского комплекса № 3: 09.15; 09.50; 10.35; 11.35; 12.20; 13.10; 13.50; 15.10; 15.48; 16.20; 16.55; 17.25; 18.00; 18.35; 19.20.

Обращаем особое внимание, что при использовании транспортной карты в течение 45 минут действует система бесплатной пересадки между пригородными поездами и автобусами.

Транспортные карты можно приобрести заранее в кассах железнодорожного вокзала (без выходных, с 9.40 до 20.15), а также по адресу: ул. Пограничная, 30, офис №3. Пункт работает по понедельникам и четвергам с 9.00 до 17.00, по вторникам и пятницам – с 9.00 до 13.00, по средам – с 14.00 до 17.00 (обеденный перерыв -с 13.00 до 14.00, суббота и воскресенье – выходные)

Также как и в прошлые годы, в Родительский день будет работать специальный маршрут №17, который курсирует между кладбищенскими комплексами №2 «Ласточка» и №3 в Христофоровке с 7.45 до 16.40.

Интервал движения автобусов – около 30 минут в зависимости от дорожной обстановки. Они начинают следовать от остановки «Улица Пограничная» в сторону кладбищенских комплексов №2 и №3 и далее будут курсировать между комплексами по маршруту: ул. Памятная — Холмское шоссе ул. Сахалинская — ул. Ленина — Коммунистический пр. — пр. Мира — Трасса Южно-Сахалинск-Корсаков — ул. Шоссейная. И в обратном направлении: ул. Шоссейная — Трасса Южно-Сахалинск-Корсаков — пр. Мира — Коммунистический пр — ул. Ленина — ул. Сахалинская — ул. Памятная.

Расписание движения следующее:

ул. Пограничная — Кладбищенский комплекс №3 (Христофоровка) 07.45; 08.15; 08:45;

ул. Пограничная — Кладбищенский комплекс № 2 (Ласточка): 07.45; 08.15; 08.45;

кладбищенский комплекс № 2 (Ласточка)— кладбищенский комплекс № 3 (Христофоровка): 08.25; 08.55; 09.25; 09.40; 10.10; 10.40; 10.55; 11.25; 11.55; 12.40; 13.10; 13.40; 14.10; 14.40; 15.10; до ул. Пограничной — 15.40; 16.10; 16.40;

кладбищенский комплекс № 3 (Христофоровка— кладбищенский комплекс № 2 (Ласточка): 08.25; 08.55; 09.25; 09.40; 10.10; 10.40; 10.55; 11.25; 11.55; 12.40; 13.10; 13.40; 14.10; 14.40; 15.10; до ул. Пограничной — 15.40; 16.10; 16.40.

Напоминаем, что Кладбищенский комплекс №2 (Ласточка) в обычные дни обслуживается маршрутом №11, а Кладбищенский комплекс №3 (Христофоровка), — маршрутом №6. 29 апреля они продолжат работать по своему обычному расписанию. Также отметим, что маршрут №6, как обычно, проходит через ТПУ «Горизонт» с заездом на Кладбищенский комплекс №3 в Христофоровке. То есть жители, прибывающие на поездах, также могут воспользоваться этим маршрутом, чтобы доехать до кладбища.

Информируем также, что с 29 апреля года начинает движение муниципальный маршрут №109 (Ж/Д вокзал – СНТ Тимирязевское). Этот маршрут является сезонным и обычно начинает работу с 1 мая 2025 года. Однако, учитывая, что перед СНТ «Тимирязевское» расположено кладбище, для удобства жителей в родительский день, 29 апреля, данный маршрут начнет работу ранее установленного срока по расписанию, размещенного на официальном сайте города: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2251.