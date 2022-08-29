Допрыгнул до бронзовой медали. Сахалинский летающий лыжник отличился на всероссийских стартах

Разрыв – 0,1 очка

Денис Гон стал третьим на первенстве России по прыжкам на лыжах с трамплина. За победу боролись юноши и девушки 15 – 17 лет. Старты прошли в Нижнем Новгороде на трамплине мощностью K-65.

Островной спортсмен завоевал «бронзу» с результатом 238,5 очка, уступив серебряному призеру из Приморского края Максиму Альчикову – 0,1 очка. Победителем состязаний стал Иван Козлов из Санкт-Петербурга – 238,9 очка.

Мастер спорта Денис Гон является спортсменом областного центра спортивной подготовки и воспитанником спортшколы олимпийского резерва зимних видов спорта.

Включены в сборную России

В городе Видное Московской области состоялось первенство России по карате WKF среди юношей и девушек (14 – 15 лет), юниоров и юниорок (16 – 17 лет, 18 – 20 лет). За два дня соревнований на татами вышли почти 1000 спортсменов из 62 регионов страны.

Островной регион представляли 18 воспитанников спортшколы олимпийского резерва восточных видов единоборств Сахалинской области, а также два воспитанника холмской и один – южно-курильской школ карате. Среди них были три мастера спорта России и 13 кандидатов в мастера спорта.

В итоге сахалинцам удалось занять шестое место в командном зачете, завоевав три золотые, серебряную и бронзовую медали.

Победителями первенства страны среди юниоров и юниорок 18 – 20 лет стали студент 2-го курса Южно-Сахалинского педагогического коледжа СахГУ Ли Ен Бок, студентка 1-го курса СахГУ Жанна Костюшкина (на пути к финалу она одержала победу над действующей чемпионкой России Александрой Белоусовой) и Ахмед Ахмедов. Все они мастера спорта, спортсмены-инструкторы центра спортивной подготовки и спорт­школы олимпийского резерва восточных видов единоборств.

Второе место в весовой категории до 60 кг занял Никита Большаков, проигравший в финале Ли Ен Бок. При этом Большаков выполнил норматив мастера спорта.

Все они включены в основной состав молодежной сборной команды России по карате.

А в возрастной группе юниоров 16 – 17 лет третье место в весовой категории до 55 кг занял холмчанин Кирилл Сек.

В этой категории за звание лучшего бились 32 человека. Холмчанин провел пять поединков, в четырех одержал победу.

«Сахалинский рубеж»

Экстремальная гонка «Сахалинский рубеж» состоялась на аэродроме Пушистый. Победу в стартах оспаривали более 600 участников в личном и командном зачетах. Спортсмены преодолели 32 препятствия на протяжении шести километров.

Самым быстрым стал Михаил Аникеев, он прошел все препятствия за 31 мин. 20,1 сек. Вторым на финиш прибыл Юрий Лагун, он уступил лидеру 51,6 сек. Сергей Пыляев замкнул тройку призеров с результатом 32 мин. 34,5 сек.

Первой среди девушек на финиш пришла Ульяна Добровольская с результатом 41 мин. 1,9 сек., второе место у Светланы Ветровой – 43 мин. 46,1 сек., «бронза» у Анастасии Вандышевой, она отстала от победительницы на 5 мин. 6 сек.

Среди команд лучшее время показали «Эпик фэйл» – 45 мин. 38,9 сек. С разрывом в 1,6 сек. финишную черту пересекли «Мыши рокеры с Марса». Третьими стали «Пыльные гантели», им не хватило до победы двух минут.

– Я из Московской области и давно хотел поучаствовать в подобном мероприятии, но дома не мог собрать команду, а на Сахалине я нашел единомышленников. Предложил коллегам, сразу предупредил, что будет грязно, мокро, но весело, интересно и незабываемо. Отлично пробежали, в свое удовольствие, – рассказал капитан команды «Рубежники» Вадим.

На «Сахалинском рубеже» участники соревнуются не только в скорости, силе и выносливости, но и в оригинальности костюмов. В этом году приз зрительских симпатий за экипировку получила команда «Отряд самоубийц».

На мотоциклах по бездорожью

Всероссийские соревнования в дисциплине эндуро «No Place To Run» завершились на Сахалине. За победу в гонке соревновались экстремалы из Краснодара, Геленджика, Москвы, Татарстана, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Благовещенска, а также Южно-Сахалинска и других районов области.

Соревнования начались с пролога, где участники показали технику владения мотоциклом на коротком треке. Далее спортсмены состязались в трехдневной гонке, которая проходила через Сусунайский и Майорский хребты, окрестности маяка Анива, мыса Евстафия, изумрудных озер в Корсаковском районе и завершилась в планировочном районе Хомутово.

Участники сражались в трех категориях: EXPERT, HOBBY и PRO. Победу оспаривали профессиональные спортсмены, участники соревнований всероссийского и международного уровней, а также любители мотоциклетного спорта, которые занимаются эндуро непрофессионально.

По итогам стартов в классе HOBBY лидером стал сахалинец Виктор Титов, второе место у Вячеслава Сокола из Котельников, а замкнул тройку призеров Кирилл Игнатюк из Южно-Сахалинска.

В классе EXPERT самым быстрым стал Илья Шпажников из Владивостока, «серебро» у Игоря Романенкова из Троицкого, а «бронзу» завоевал Сергей Степаненко из Владивостока.

– На Сахалине я уже бывал ранее, но участвую впервые. Здесь красивые места и очень интересный рельеф. Все дни хорошо погоняли, но второй больше всех отложился в памяти, так как он был самый сложный, – рассказал участник из Геленджика Михаил Гаврилов.

Победу в классе PRO одержал южносахалинец Артем Юрчук, второе место за Артуром Погарским из Южно-Сахалинска, а бронзовую награду завоевал Михаил Гаврилов из Геленджика.

– В заключительный день у меня отказали тормоза, пробилось колесо, электростартер сломался, приходилось заводить мотоцикл с горки, но оказалось, что пришел раньше остальных соперников. Второй день понравился больше всего – там мы проверили свою выносливость. Сложность была в каскаде камней, было много бревен и водных препятствий, – поделился впечатлениями Артем Юрчук.

«No Place To Run» — одна из самых сложных гонок страны на мотоциклах по бездорожью. На Сахалине соревнования провели в седьмой раз.

«Сахалин» проиграл в Туле

Матч 8 тура первенства России по футболу среди команд второй лиги (группа 3.1) «Сахалин» проводил в Туле против местного «Арсенала-2».

Город оружейников встретил гостей пеклом. Жара отпугнула болельщиков, которые устремились к водоемам и на свои дачные участки. Поэтому на игре присутствовало немногим более 100 зрителей.

«Сахалин» вышел в своем привычном стартовом составе, а вот хозяева поля играли без главного бомбардира Романа Изотова (5 забитых мячей) и второго снайпера Ансора Хабибова (4 гола).

Тем не менее, счет в матче открыл именно «Арсенал-2». Это случилось на 13-й минуте.

«Сахалин» мог восстановить равновесие на исходе получаса игры, но Даниил Большунов, выполняя штрафной, пробил выше ворот.

В середине второго тайма «Сахалин» все же забил гол. Однако он был отменен из-за нарушения правил.

Отменили гол и у «Арсенала-2», когда Егор Тузиков послал мяч в сетку из положения «вне игры».

В итоге матч так и завершился победой «Арсенала-2» (1:0), которая стала для него пятой подряд.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.