Дорога, как болото. Сквозь грязь после дождя и глотая пыль в сушь прорываются дачники на свои участки

Речь о грунтовом полотне от синегорской трассы (14-й км) на Новодеревенскую и до массива дач СНТ «Строитель», «Горняк», «Ключи».

Дороги находятся на балансе администрации Южно-Сахалинска. Их круглогодичным содержанием занимается муниципальное предприятие – завод им. Федотова. Летом полотно регулярно грейдеруют, зимой чистят от снега. На перекрестке дорог установлены мусорные контейнеры, отходы своевременно вывозятся.

Зимой вопросов к содержанию дорог нет. А вот с весны до осени…

Сейчас дороги превращены в болото. Машины вязнут в вязкой грязи. Дачникам вообще не пройти – только в высоких сапогах. Да и их можно потерять, не вытащить из темно-коричневой жижи.

А все потому, что дорога засыпана грунтом, который в дождь превращается в непролазную грязь, а в сухую погоду – в пыль, она густо поднимается за автомобилем и долго не оседает. Видимость в таких случаях стремится к нулю. И это на протяжении около 11 км до Новодеревенской и 5 км до СНТ «Строитель» и других.

Как сообщал «Советский Сахалин», вопрос состояния дачных дорог был поднят на пресс-конференции мэра Сергея Надсадина в сентябре прошлого года. Глава города и директор завода им. Федотова Алексей Римша (теперь он вице-мэр), присутствовавший на пресс-конференции, отметили, что для этого есть определенные технологии типа литого асфальта. Мэр дал поручение продумать все и сообщить о решении на следующей пресс-конференции в конце 2022 года.

Так нашли власти решение застарелой проблемы? Или нам по-прежнему пробираться на дачи через непролазную грязь после дождя или глотать пыль в сушь?

Николай ВЛАСОВ, дачник с 1990-х годов.

г. Южно-Сахалинск.