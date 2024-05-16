Дорога в «Уюн парк». Строительство транспортной развязки возле нового микрорайона завершат до конца мая

На севере Южно-Сахалинска продолжается возведение жилого комплекса «Уюн парк» и комплексное развитие прилегающей территории. Губернатор Валерий Лимаренко проверил ход строительства транспортной развязки возле нового микрорайона. Завершить работы на объекте планируют до конца мая.

Строительство транспортной развязки на пересечении улиц Украинской и Карьерной близится к завершению. На участке закончили укладку асфальта, продолжаются работы по обустройству пешеходных дорожек. Всю основную работу подрядчик завершит до конца мая, после чего, в июне, приступит к пусконаладочным работам светофорных объектов.

— На Сахалине и Курилах активно строят новое жильё, дома и микрорайоны должны быть обеспечены транспортной доступностью, комфортными условиями для проживания. В новом микрорайоне «Уюн» будет 300 тысяч квадратных метров жилья. Перекрёсток на пересечении улиц Украинской и Карьерной станет главной артерией, по которой жители будут добираться до дома. Всё это наглядно иллюстрирует комплексный подход к развитию жилищного строительства, он должен применяться в каждом районе, на каждой большой стройке, — отметил губернатор Валерий Лимаренко.

В скором времени территорию, прилегающую к транспортной развязке, приведут в порядок. Перекрёсток полностью решает задачу подключения «Уюна» к городской дорожной инфраструктуре. Обсуждается вопрос строительства в микрорайоне сразу двух парковочных зон. Сейчас жильцы «Уюна», которые уже пере­ехали в новостройки, вынуждены оставлять автомобили вдоль проезжей части, сообщила пресс-служба правительства области.

– Мы должны запустить сюда автобусный маршрут, и здесь будут стоять знаки, запрещающие парковку, — сообщил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Светлана НОВИКОВА.

СПРАВКА

«Уюн парк» предлагает островитянам жильё комфорт-класса. Разработчики проекта предусмотрели всё, что нужно горожанам для комфортной жизни. Помимо жилых домов на территории появятся парк, игровые и спортивные площадки, различные магазины и кафе, а также школа и детский сад.