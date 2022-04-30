Дорога железная как ниточка тянется… Есть отличный альтернативный вариант путешествий по родной стране – на поезде

Ваганты ХХ века

Мой старый добрый друг Евгений как-то раз ударился в воспоминания о своей студенческой молодости. На рубеже 1980 – 1990-х годов он был студентом ДВГУ и на лето устраивался в студенческий отряд проводников на железной дороге. Отряд носил запоминающееся имя «Ваганты». Так в средневековье в Европе называли странствующих творческих студентов, радовавших публику стихами и песнями собственного сочинения.

Бойцы студенческого отряда работали во время каникул проводниками в поездах дальнего следования – зарабатывали денежку и заодно воочию знакомились с необъятными просторами родины.

– Поезд № 139/140 вводили на летний период, он отправлялся в путь из Владивостока и финишировал в Москве, на Ярославском вокзале, – вспоминает Евгений. – В столице нам, студентам, предоставляли место в вагоне-общежитии, где можно было отдохнуть, разместить свой немудреный скарб. На отдых отводили 34 часа, после чего нужно было отправляться в обратный путь.

Времени не так много, но мы успевали выбраться в город, ознакомиться с достопримечательностями.

А вот еще был случай…

Помнится, в 1991-м мне довелось наблюдать картину у самого первого в стране «Макдональдса», открывшегося на Пушкинской площади. Очередь была огромной, стоять в ней не было смысла. Но зрелище запомнилось на долгие годы.

По словам моего собеседника, каждая поездка приносила множество новых впечатлений. Интересны пейзажи за окном, сменяющие друг друга как в калейдоскопе. В Иркутской области всех покоряет Байкал – он каждый раз такой разный и неизменно величественный! Поезд проезжает здесь в разгар дня, так что все можно разглядеть в деталях.

После Новосибирска многих пассажиров впечатляет бесконечный простор Барабинской степи. Сахалинцу непривычно, когда взгляду «упереться не во что». Здесь нет сопок, одна бескрайняя степь. Но она меняет свой облик в зависимости от сезона и погоды.

В вагонах можно слышать разные говоры. У дальневосточников своя манера разговаривать. Они, как правило, говорят быстро, и не все собеседники на материке поспевают за ходом их мысли, просят не тараторить. От Урала и далее на запад говоры меняются с большой частотой, так что для ученых-лингвистов путешествие в таком вагоне – настоящий Клондайк!

Путешествие всегда сопряжено с приключениями, забавными случаями, знакомствами с интересными людьми.

Как-то раз поезд находился на станции Зима в Сибири. Родина поэта Евгения Евтушенко, между прочим. Стоянка была длительной, многие пассажиры покидали вагоны, отправлялись на расположенный неподалеку базарчик, где местные жители продавали всякую снедь – отварную картошку, домашние огурцы и прочие разносолы.

На соседних путях в это же время находился поезд, следовавший из Новосибирска во Владивосток. Когда 139-й поезд тронулся, в вагон к Евгению ошибочно заскочил пассажир из этого новосибирского поезда. Он не сразу осознал свою ошибку, даже требовал остановить состав – ведь ему нужно было совсем в другую сторону.

Проводнику пришлось деликатно, но убедительно призвать товарища к порядку, объяснить, что ничего катастрофического не произошло. Через пару часов будет следующая станция, нужно будет обратиться к дежурному и объяснить ситуацию. На такие случаи в железнодорожной системе предусмотрен свой комплекс мер.

В частности, по ведомственной связи до нужных подразделений доводится необходимая информация. Свои вещи этот пассажир получил позже на указанной станции. Кстати, чувство тревожности у него очень скоро прошло, он быстро наладил общение с другими пассажирами и угостил их своими вкусняшками, купленными на базаре, – горячей картошкой с малосольными огурчиками.

Ностальгирующий Евгений абсолютно уверен, что авиаперелеты никогда не принесут столько впечатлений на всю жизнь, сколько поездки по железной дороге.

Поразительные арбузы

У южносахалинца Николая своя железнодорожная история. В пору наступления своего совершеннолетия, в 1998 году, он со сверстника­ми-единомышленниками решил­ся на авантюру: молодые люди решили самостоятельно совершить небольшой «дикий» круиз. По замыслу, предстояло преодолеть Татарский пролив через паромную переправу, затем добраться до Хабаровска, после чего вернуться таким же путем домой на Сахалин. Вроде и крюк не велик, но путешествие запомнилось надолго!

Из той поездки вспомнился забавный случай. Поезд остановился в столице Еврейской автономной области Биробиджане. На ближайшем стихийном микрорынке на глаза Николаю попался дедушка, торговавший арбузами, выращенными на собственной бахче. На ценнике было написано «5 рублей». Цена сахалинцу показалась просто смехотворно маленькой и он уточнил: «5 рублей за килограмм?».

Продавец, в свою очередь, удивился и уточнил: «Не за килограмм, а за арбуз!». Путешественники насобирали по карманам мелочи на 50 рублей, закупили оптом сразу десяток отличных арбузов и загрузили к себе в купе. Николай со смехом вспоминает, как потом пришлось в экстренном порядке коллективно поедать это приобретение, чтобы не испортилось. Поскольку своих сил на это уже не хватало, угостили всех соседей по вагону! Сахалинцы удивились неслучайно: ведь цены на арбузы на родном острове были в то время на порядок выше.

На «Орлан» – и к морю!

Прошло время, подросли дети Николая. Старший, которому недавно исполнилось 14 лет, загорелся желанием самостоятельно попутешествовать по железной дороге. Отец отнесся к такому желанию с пониманием и рекомендовал сыну для начала вполне доступный вариант: сесть на поезд «Орлан» на железнодорожном вокзале областного центра и с ветерком прокатиться до Корсакова. Быстро, комфортно, недорого. Живописные виды за окном гарантированы! Идея понравилась, осталось дождаться ближайших выходных.

От пункта А до пункта Б

Почему бы и самому не отправиться в отпуске в путешествие по железной дороге? Шутка ли сказать – есть возможность пересечь всю огромную страну с востока на запад, полюбоваться красотами, достопримечательностями… Заманчиво! Но как грамотно выстроить свой тур, что учесть, чтобы избежать досадных недоразумений?

Для начала разберемся с логистикой и тарифами. В АО «Пассажирская компания «Сахалин» и кассах холмского транспортного агентства в один голос пре­дупредили, что прежде, чем приобретать билет на поезд дальнего следования на материке, желательно решить вопрос с паромной переправой и переправиться на материк. Дело в том, что паром не всегда движется по расписанию, нередко погода вносит коррективы. Если все идет без сбоев, он пересекает Татарский пролив и швартуется в порту Ванино Хабаровского края через 20 часов.

По морям, по волнам

Несколько слов о цене вопроса. Одно место в двухместной каюте обойдется пассажиру в 2412 рублей. В этом случае речь идет о каюте на нижней палубе, где из соображений безопасности мореплавания задраены иллюминаторы и полюбоваться морскими видами, не покидая каюты, не получится.

Места в каютах на верхней палубе, где с иллюминаторами и видами все в порядке, обойдут дороже – 2610 рублей за одно место.

В принципе, тут же, в холмской кассе можно заранее приобрести билет на поезд из Ванино, но лучше сделать это по прибытии в порт. Можно автобусом доехать до Совгавани, Хабаровска или Владивостока. Это быстрее, чем поездом, но дороже.

На перепутье

Дальше у путника возникает выбор: куда лучше направить свои стопы, чтобы в дальнейшем отправиться в Москву. Если двигаться по стальной магистрали, нужно приобрести билет на поезд 351Й сообщением Советская Гавань-cорт. — Владивосток.

Путь займет 1 сутки и 15 часов с «мелочью». Железнодорожники указывают, что средняя путевая скорость составляет 49 километров в час. Протяженность пути 1616 километров, на маршруте 87 остановок. Самая продолжительная стоянка – на станции Комсомольск-на-Амуре — 70 минут.

Если вам предпочтительнее добраться до Хабаровска, путь займет 23 часа с половиной.

Предлагаемые расценки: сидячее место обойдется пассажиру в 1 337 рублей, общее – 1 102 рубля, плацкартное – 1 828 рублей, купейное – 2 174 рубля.

Те, кто выбрал для себя «владивостокскую траекторию», смогут далее воспользоваться скорым поездом 001Э «Россия» сообщением Владивосток — Москва (Ярославский вокзал).

Весь путь занимает 6 дней и без малого 19 часов при средней путевой скорости 65 километров в час. Протяженность пути 9301 километр. На этой дистанции поезд делает 129 остановок. Самая продолжительная на станции Хабаровск-1 — 70 минут.

По пути следования поезд делает также относительно длительные остановки в Уссурийске, Биробиджане, Перми, Костроме… Отзывы хорошие, пассажиры отмечают кондиционеры в вагонах этого экспресса, добротный сервис, комфортную обстановку в целом.

Другой скорый поезд, под номером 061М, тем же сообщением преодолевает путь от Владивостока до Москвы за 6 дней и 2 часа с небольшим. Средняя путевая скорость поезда — 70 км/ч. На этом маршруте 76 остановок, самая продолжительная на станции Сковородино — 46 минут.

Судя по отзывам, пассажиры не так довольны комфортом, но зато рады добраться до столицы немного быстрее. «Уставшие» вагоны, зато приветливый персонал!» – такова их усредненная оценка.

Выбравшие для себя «хабаровскую траекторию» могут также стать пассажирами этих скорых поездов в Хабаровске.

В АО «Пассажирская компания «Сахалин» привели примерную стоимость проезда от Хабаровска до Москвы на 31 марта. Место в купе обойдется в 15247 рублей с мелочью, в плацкартном вагоне – 9718 рублей «с хвостиком».

От Владивостока до Москвы место в купе обойдется в 16339 рублей, в плацкартном вагоне – 10992 рубля.

«Василий» и «Александр» добавят колорита

Региональный минтранс на днях сообщил, что в октябре ожидается прибытие к берегам Сахалина абсолютно нового парома «Александр Деев», который задействуют в работе переправы Ванино – Холмск. Ориентировочная дата сдачи – 15 октября. Судно практически готово, находится на достроечном заводе во Владивостоке, проходит проверку перед запуском в эксплуатацию. К его приходу в порту Холмска проводят реконструкцию, включающую дноуглубительные работы и модернизацию причала.

Тем временем там же завершается строительство второго парома – «Василий Ощепков».

Эти суда рассчитаны на работу в сложных погодных условиях, могут двигаться во льдах толщиной до одного метра. При этом каждый паром будет перевозить 200 пассажиров, не считая 32 железнодорожных вагонов, автосоставов и легковых автомобилей. Так что возможностей у любителей путешествий по железной дороге добавится!

Владимир СЛАВИН.