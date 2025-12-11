Дорогая сердцу сторона

Коллекцию нашего проекта время от времени пополняют ретрокомпозиции. Одна из таких – «Песня о Сахалине», написанная на стихи Геннадия Жукова и музыку Леонида Никчемного. А примечательна она тем, что исполнил её популярный в стране в 1970 – 1980-е годы столичный вокально-инструментальный ансамбль «Музыка» под управлением художественного руководителя, музыканта и вокалиста Николая Воробьёва.

Молодёжный коллектив он сформировал из выпускников Московской консерватории и Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Быть может, в силу этих причин в составе ВИА (в отличие от аналогичных ансамблей) играл классический струнный квартет с флейтой и валторной. Отсюда особое звучание эстрадных произведений, исполняемых ещё и тремя гитарами, роялем, ударными инструментами и вокалистами.

Слушателям тех лет полюбились такие песни из репертуара ВИА «Музыка», как «Три года ты мне снилась», «Кто тебе сказал», «Звёздная пристань», «Лесной вальс», «Я полечу»…

Прославленный ансамбль немало гастролировал по стране, пополнял свой репертуар новыми произведениями. И случилось так, что однажды Николай Воробьёв вдохновился «Песней о Сахалине», написанной островитянами Леонидом Никчемным и Геннадием Жуковым. Эта композиция вошла в дискографию ансамбля. Примечательно, что десять лет назад у неё появился видеоряд от Владимира Дацко. Он визуализировал образ Сахалина второй половины ХХ века.

Давайте и мы сегодня, когда уже в прошлом и творчество ВИА «Музыка», и облик региона советской поры, совершим путешествие во времени и пространстве. Послушаем, как тогда воспевали Сахалин люди старшего поколения, и убедимся: искренняя влюблённость в эту землю годам не подвластна.

Людмила Степанец.