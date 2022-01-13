Дорогие друзья!

Примите искренние слова поздравления с Днем российской печати!

От имени регионального парламента выражаю вам благодарность за укрепление информационного партнерства, профессионализм, вклад в освещение деятельности Сахалинской областной думы и социально значимых событий в жизни Сахалина и Курил.

От всей души желаю всем, кто связал свою жизнь с прессой, творческих находок, больших профессиональных достижений, благополучия и личного счастья!

С уважением, председатель Сахалинской областной думы А. А. Хапочкин.